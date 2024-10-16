投資靈骨塔詐1.2億！28歲竹聯分會長剛交保　衝摩鐵開毒趴嗨到死

▲竹聯幫明仁會分會長陳辰，日前與2名男子到汽車旅館開毒趴暴斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲警方日前執行擴檢勤務，前往五股區水碓三路一間汽車旅館臨檢，警方進入房內，發現桌上擺放大麻煙彈、K他命及喪屍煙彈依託咪酯等各式毒品，立即盤查房內3名男子，但其中一名男子蜷曲在床上毫無反應，經查看已無生命徵象，立即通知救護車送醫急救不治，經查死者為竹聯幫明仁會分會長陳辰。

據了解，28歲陳辰為竹聯幫明仁會新店分會長，曾因組靈骨塔詐騙集團，專對年紀較長的老人家下手行騙，金額高達1.2億，今天5月間被警方查獲並遭羈押，最近才得以交保。據悉，陳男17歲就加入竹聯幫平堂，外型十分帥氣，做事非常靈活也很聰明，長輩們對他都有不錯印象，但後來轉會受到同儕影響，染上吸毒惡習。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰(前)。（資料圖／記者張君豪翻攝）

本周日（13日）晚間，陳男與26歲楊男、33歲洪男，一起前往五股水碓三路某汽車旅館開毒趴，3人混用各式毒品，沒多久，陳男就蜷曲在床上休息，剩下楊男、洪男繼續吸食毒品，直到遇上警方臨檢，才發現在床上的陳男已無生命徵象，通知救護車送往輔大醫院，經急救後宣告不治。

警方調閱監視器，發現陳男獨自開車先抵達汽車旅館，隨後楊男、洪男開車一起抵達，另在房內發現大麻煙彈及吸食器1組、卡西酮粉末3包（合計6.5公克）、依託咪酯煙彈8顆、空煙彈頭4顆、不明液體2罐、不明成分香菸1支；警方初步排除有外力介入，而楊男、洪男則依毒品罪移送新北地檢署偵辦。