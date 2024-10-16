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投資靈骨塔詐1.2億！28歲竹聯分會長剛交保　衝摩鐵開毒趴嗨到死

▲▼竹聯幫明仁會分會長陳辰，日前與2名男子到汽車旅館開毒趴暴斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲竹聯幫明仁會分會長陳辰，日前與2名男子到汽車旅館開毒趴暴斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲警方日前執行擴檢勤務，前往五股區水碓三路一間汽車旅館臨檢，警方進入房內，發現桌上擺放大麻煙彈、K他命及喪屍煙彈依託咪酯等各式毒品，立即盤查房內3名男子，但其中一名男子蜷曲在床上毫無反應，經查看已無生命徵象，立即通知救護車送醫急救不治，經查死者為竹聯幫明仁會分會長陳辰。

據了解，28歲陳辰為竹聯幫明仁會新店分會長，曾因組靈骨塔詐騙集團，專對年紀較長的老人家下手行騙，金額高達1.2億，今天5月間被警方查獲並遭羈押，最近才得以交保。據悉，陳男17歲就加入竹聯幫平堂，外型十分帥氣，做事非常靈活也很聰明，長輩們對他都有不錯印象，但後來轉會受到同儕影響，染上吸毒惡習。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰及崔姓小弟並查扣名表開山刀等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰(前)。（資料圖／記者張君豪翻攝）

本周日（13日）晚間，陳男與26歲楊男、33歲洪男，一起前往五股水碓三路某汽車旅館開毒趴，3人混用各式毒品，沒多久，陳男就蜷曲在床上休息，剩下楊男、洪男繼續吸食毒品，直到遇上警方臨檢，才發現在床上的陳男已無生命徵象，通知救護車送往輔大醫院，經急救後宣告不治。

警方調閱監視器，發現陳男獨自開車先抵達汽車旅館，隨後楊男、洪男開車一起抵達，另在房內發現大麻煙彈及吸食器1組、卡西酮粉末3包（合計6.5公克）、依託咪酯煙彈8顆、空煙彈頭4顆、不明液體2罐、不明成分香菸1支；警方初步排除有外力介入，而楊男、洪男則依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

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