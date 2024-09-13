新北副發言人弟遭槍殺棄屍！兇手判無期徒刑　家屬：一命換一命

▲張男遭好友槍殺，親哥是新北市政府副發言人張劭斌。（圖／記者陳以昇攝）

文／中央社

男子姚宗秦去年5月以滅音槍射殺催討投資款百萬的友人張姓男子，槍殺致死後棄屍五股山區。新北地院13日晚間宣判，姚姓被告犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

被告姚宗秦涉犯殺人罪、遺棄屍體罪，遭新北地檢署起訴後，全案由3名職業法官與6名國民法官，於9月5日至13日於國民法庭審理，今天進行被害人家屬表示意見，與量刑辯論程序。

新北地院晚間表示，112年度國審重訴字第7號案件，經國民法官及法官所組成之合議庭審理後，晚間6時25分宣判；判決姚姓被告犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。另，被告犯持有手槍罪，處有期徒刑8年1月。又犯遺棄屍體罪，處有期徒刑3年。應執行無期徒刑。

▲張男遺體被棉被包裹丟到山下。（圖／記者陳以昇攝）



針對判決結果，被害者張男的哥哥、新北市府副發言人張劭斌透過律師聲明文字表示，今日一審宣判結果為無期徒刑，距離張姓被害人死亡已493天，如今沉冤得雪、真相大白，還給張姓被害人及家屬公道。

張劭斌今天出庭時，建請法官判處姚男死刑，一命換一命。因被告曾說，說要讓他們一家人消失；畢竟無論有期徒刑或無期徒刑，都可在數年後申請假釋，將讓家屬很害怕。

▲姚姓兇嫌（左）與張姓死者（右）是好友，竟痛下殺手。（圖／記者陳以昇翻攝）



今天量刑辯論時，檢察官痛斥姚宗秦不斷說謊，並認為姚男毫無悔意，應思考再犯的危害性，社會是否有辦法承受風險。因此檢方絕不接受有期徒刑，而是求處無期徒刑，並建請法官將家屬求處的死刑列入選擇。

聲明表示，家屬對法官、國民法官、檢察官這些時日的付出表達由衷感謝，也感謝媒體的關心與報導。至於判決無期徒刑，被害人家屬尊重判決結果，也希望社會早日回歸平靜，願憾事不再發生。