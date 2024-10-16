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徐巧芯連7問SHE、周杰倫、林楚茵算統戰？　國安局：會提醒注意資安

▲▼國安局長蔡明彥 答詢 國防外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國安局長蔡明彥今（16日）赴立院委員會備詢，藍委徐巧芯質詢時一連秀出6張PTT簡報，包含媽祖遶境、女團SHE唱中國話、歌手周杰倫唱本草綱目、平常吃的豆漿油條、四大名著水滸傳等等、遊戲黑神話悟空、及立委林楚茵使用抖音等等算不算統戰行為，蔡則回應，文化交流跟文化統戰是完全不同的兩件事情，正常交流都尊重，但有違常會做確認，也會提醒委員注意資安。林楚茵則回應，「徐巧芯請好好解釋妳與威京集團的關係，別拿我的美照轉移焦點！」

徐巧芯質詢時，先是詢問蔡明彥，是否認同立法院長韓國瑜說「中華民國是國、美麗台灣是家、中華文化是根、民主自由是寶」，特別是第三句。蔡僅回應，尊重政治人物對外發言，國安單位不適合對政治人物對外發言評論，這是國安局行政分際。

徐巧芯則追問，但國安局警示中共文化統戰手法多元、潛移默化影響台灣青年，局長也說中華文化是統戰手法。論壇討論抗日歷史也算統戰嗎？

蔡明彥澄清，國安局是講中共文化統戰手法多元，並非說中華文化是一種統戰，文化交流跟文化統戰是完全不同的兩件事情，正常的文化交流都予以尊重。有些統戰活動發起單位是中共相關單位，主辦單位、相關議題、討論角度，中共可能就透過這些議題包裝，灌輸相關政治意識形態，這是國安局警示的。

此時徐巧芯秀出多張簡報，一連追問「媽祖繞境算不算？SHE唱中國話、周杰倫唱本草綱目算不算？平常吃的豆漿油條算不算？四大名著水滸傳等等算不算？」蔡明彥僅回應，國安局立場很清楚，正常交流都尊重，但有違常會做確認。

徐巧芯再追問，玩黑神話悟空算不算？有人認為是統戰一環。蔡明彥回應，電玩分級尊重業管單位，但要提醒，整個遊戲出來後有很多爭訊操作是在做統戰，甚至說台灣就是沒有中國文化深度才做不出這類遊戲，這不是統戰什麼才是？

此時徐巧芯詢問，所以局長認為黑悟空玩家算統戰嗎？蔡則解釋，「沒有，我講的是這些爭議訊息，請委員不要擴大講成電玩玩家，我並沒有這樣說」。

而徐巧芯最後秀出綠委林楚茵、議員許淑華照片，並詢問，那愛奇藝跟抖音使用者算不算統戰？蔡僅回應，一樣的道理，但會提醒委員注意資安問題。

徐巧芯質詢後，林楚茵也發聲明回應，「徐巧芯請好好解釋妳與威京集團的關係，別拿我的美照轉移焦點！徐巧芯請好好說明妳是否涉入家人詐騙集團洗錢案，別想用我的畫面蹭流量！」

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