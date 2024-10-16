台新GoGo卡「要跟LINE Pay掰了」　回饋調降！全場崩潰：太哭了

▲信用卡。（圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

堪稱LINE Pay神卡的「台新GoGo卡」權益大調動！台新銀行最新公告，12月起GoGo卡行動回饋將移除LINE Pay，且最高3.8%回饋也調降為3%。消息曝光後，讓一票卡友大崩潰，「LINE Pay移除...我真的大喊救命」、「我才辦不到一年就是為了LINE Pay耶 ，看來要剪卡了」。

這兩天不管是臉書信用卡社團，或是Threads平台上，許多網友都哀喊，台新「黑狗卡」將在12月移除行動支付LINE Pay，只剩下街口支付與台新Pay，且原本3.8%也下降成最高3%回饋。

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另外，不少人也申辦交通回饋超優的FlyGo卡，但12月起將移除中油、高鐵與易遊網/可樂/雄獅，讓網友也崩潰不已。

對此，有網友建議，關於中油與高鐵回饋部分，「目前想的替代是台新玫瑰太陽3.8%」；至於LINE Pay部分，他會先用彰銀My樂或是玉山U Bear卡擋一下。

網友也一片哀號，「太傷心了吧，GoGo卡居然要掰了，但好懶辦玫瑰卡，只好用玉山Unicard了」、「看來台新就是要放棄狗狗跟飛狗卡了，逼人辦玫瑰太陽卡」、「暈，我的加油卡又要換了」、「看來黑狗卡只能拿來買蝦皮東西」、「我才辦不到一年就是為了LINE Pay耶 ，看來要剪卡了」、「LINE Pay移除...我真的大喊救命」、「台新雙狗的權益被拔走真的太哭了」。

查看台新官網指出，GoGo卡從今年12月1日到2025年5月31日，行動支付、網購、訂房網最高3%，如下：

．行動支付：街口支付、台新Pay

．網購：蝦皮、momo、酷澎（Coupang）、PChome、Yahoo、Amazon、東森（含森森）、博客來

．訂房網：Agoda、Trip.com、Booking.com、Airbnb、Hotels.com、Expedia