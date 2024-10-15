結帳櫃台「一堆行動支付」驚呆他　內行大推2家：幾乎打遍天下

▲原PO驚見超多種行動支付。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

大家是現金派，還是行動支付派呢？一名網友驚呼，在櫃檯看到10幾家支付列表，讓他難以選擇，也好奇有人算過台灣有幾種行動支付嗎？文章引發千人熱議，有人直呼「LINE Pay+Apple Pay就能滿足99%客人了」、「我付款用LINE Pay跟街口，繳帳單用台灣Pay或街口 」；但也有人堅持付現，認為快速簡單又方便。

一名網友在《Threads》表示，在結帳櫃檯看到一張行動支付列表，讓他不禁驚嘆「有人算過台灣到底多少種電子支付嗎？」

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畫面可見，店家與11家支付行動廠商做配合，包括常見的LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、街口支付、悠遊付，還有台灣Pay、台新Pay、全支付及Beyond Pay。

底下引來7千多人熱議，「說實話日本也不少，百家爭鳴也不錯」、「台灣Pay是真的好用，自從發現可以繳水電、電信費了以後變主力行動支付」、「Apple Pay加LINE Pay幾乎就可以打遍天下了」、「我付款用LINE Pay跟街口，繳帳單用台灣Pay或街口 」、「橘子支付聽過嗎？申請了4年從來沒人用過」、「LINE Pay+Apple Pay就能滿足99%客人了」、「裡面有8種有用過」、「只用一卡通、悠遊付、Apple Pay，選大的用，最終都會整合的，像是TWQR已經開始整合了」。

但也有網友認為現金才是王道，「我只有一種支付『現鈔』，簡單快速 無需一直翻手機」、「我們客戶反而愛現金跟匯款」、「百家爭鳴，唯一使用現金Pay」「我都現金跟悠遊卡而已，方便快速」。

雖然民眾習慣將各種支付方式統稱為「行動支付」，但實際上這些支付方式在法規和功能上有所不同。Podcast節目《不管啦！給我錢》指出，以最受歡迎的LINE Pay為例，它屬於第三方支付，提供代收、代付服務，不能進行儲值或轉帳等涉及金流的操作；而「電子支付」的功能則更為全面，可進行包括儲值、轉帳和提領等服務，電子支付業者需取得金管會核發的執照，門檻較高。

根據最新統計數據，台灣目前共有30家電子支付機構，總使用人數高達2,865萬多人，平均每人至少擁有一個以上的電子支付帳戶。其中，使用人數最多的前三名分別是，街口支付（652萬多人）、iPASS MONEY一卡通（636萬多人）、全支付（485萬多人）。

主持人強尼說，儘管街口支付很早就投入電子支付市場，一開始主打夜市和小餐飲店吸引不少人加入，但LINE Pay仍然成為許多台灣消費者的選擇之一。