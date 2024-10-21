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【廣編】超佛心！樂天信用卡綁定行動支付回饋再加碼

▲▼樂天,信用卡,行動支付,回饋。（圖／業者提供）

▲即日起至2024年12月31日止，三大支付Line Pay、街口支付或 icash Pay綁定樂天VISA信用卡刷卡消費，筆筆皆享3%刷卡金回饋。

圖、文／樂天提供

萬物齊漲的現在，樂天信用卡聽見您的心聲了！最令大家喜愛的三大行動支付，樂天信用卡宣布加碼回饋，只要綁定樂天VISA信用卡消費，不限金額筆筆回饋3%刷卡金，不需登錄即享月月回饋上限688元！

即日起至2024年12月31日止，三大支付－Line Pay、街口支付或 icash Pay綁定樂天VISA信用卡刷卡消費，筆筆皆享3%刷卡金回饋，不需登錄且月月回饋，輕鬆體驗綁定支付簡便又獲得更多回饋。現在申辦樂天VISA經典玫瑰金卡，新戶可享國內一般消費2%刷卡金回饋，海外消費3%刷卡金回饋，回饋無上限。最佛心的是回饋可累加，也就是月底前這三大行動支付筆筆都有5% 回饋！

樂天信用卡總經理石井英治表示：「台灣人使用綁定支付接受度相當高，綁定這三大行動支付使用者人數已逾千萬，除了使用便利外，最大的特點就是使用通路非常廣泛，舉凡是中油、台亞、大潤發、家樂福等日常生活熱門通路，外食族常去的鬍鬚張、八方雲集，更不用說街頭巷口的鄰家小吃都有這三大支付的使用店家。」這次樂天信用卡推出的三大綁定支付回饋，讓卡友就算是小額支付，照樣也可以回饋滿滿！有興趣的客戶不妨到樂天信用卡官網一探究竟，三大支付活動詳情與限制條件，請詳閱樂天信用卡官方網站查詢。
 

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樂天信用卡行動支付回饋

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