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遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

記者楊永盛、吳佩蓁／苗栗報導

紀錄片《看見台灣》導演齊柏林的兒子齊廷洹，11日受邀前往苗栗縣立圖書館演講，沒想到徐姓女承辦人卻「錯頻」傳訊給他「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，當場氣憤離去。事發當下監視器畫面也曝光，只見齊廷洹在演講空檔收到徐女訊息後，氣得直接拿著隨身包包走下講台，承辦人徐女一路緊跟在後不斷道歉，但齊廷洹完全不想回應，頭也不回地離開。

▲▼徐女發現錯頻後，立即衝上前向齊廷洹道歉 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼齊廷洹在演講空檔收到承辦人徐女錯頻訊息，徐女發現後立即上前道歉 。（圖／記者楊永盛翻攝）

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▲▼徐女發現錯頻後，立即衝上前向齊廷洹道歉 。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣立圖書館11日下午舉辦「銀向樂活」樂齡講座活動，邀請齊廷洹以《從空中看台灣》為題進行演講，只見齊在台上進行演講、播放影片約6分鐘後，齊趁空檔滑手機時突然看到徐姓承辦人傳送的Line訊息，內容寫著「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」等諷刺字句。

徐女發現齊已讀後，立即衝上講台向齊道歉：「抱歉，我是要傳給我同事，傳錯了。」此話一出讓齊更為火大，當場念出訊息內容，並向觀眾解釋自己講不下了，並丟下鐘點費的信封、收拾包包，怒氣沖沖地離開會場，徐女自知理虧，一路緊跟在後頭，不斷向他道歉。

▲▼齊廷洹氣到頭也不回地離開，承辦人徐女跟在後面不斷道歉 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼齊廷洹氣到頭也不回地離開，承辦人徐女跟在後面不斷道歉 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼齊廷洹氣到頭也不回地離開，承辦人徐女跟在後面不斷道歉 。（圖／記者楊永盛翻攝）

據了解，徐女是約聘人員，在教育處圖書資訊科任職，目前徐女已提出辭呈，縣府評估認為不適任，已准予請辭。

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