苗栗縣長震怒「養出放肆部屬」！3人火速懲處　齊柏林兒子回應了

▲齊柏林子齊廷洹受邀演講收「靠爸餘蔭」羞辱訊息，鍾東錦怒斥部屬「怎可如此放肆」。（圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社

已故導演齊柏林之子齊廷洹日前受邀擔任苗栗樂齡課程講師，會前卻遭承辦人傳「靠爸餘蔭」羞辱訊息，以致氣憤離場。縣長鍾東錦今天凌晨發文表達歉疚，向齊廷洹致歉，向齊柏林致敬。

苗栗縣立圖書館11日辦理樂齡講座活動，邀請齊廷洹以「從空中看台灣」為題，分享環境教育理念。在上台開講前，齊廷洹收到縣府教育處承辦人的Line訊息，文中赫見「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」等語，儘管對方迅速收回，並試圖解釋是誤傳，齊廷洹仍感震驚氣憤，斷然離場，事後並在臉書發文闡述過程，自覺遭羞辱。

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苗栗縣政府15日晚間緊急發布聲明，向齊廷洹道歉，並指該名承辦的約僱人員對此深感抱歉並提出請辭，縣府經評估，這名約僱人員個人行為十分不恰當，也不適任現有職務，同意請辭。

▲齊廷洹回應鍾東錦：謝謝縣長的體諒 。（圖／鍾東錦臉書）

鍾東錦臉書粉專也在16日凌晨0時30分許，針對此事發文表示「承辦人去職，科長記過，教育處長自請處分，但傷害依舊存在，我的歉疚難以言喻」。

鍾東錦指出，齊廷洹滿懷熱情來到苗栗，留給對方的，竟是如此可怕的體驗與屈辱，「這屈辱不但傷害了齊廷洹先生，傷害了他的父親，也傷害了整個苗栗」。

鍾東錦表示，在他掌理下的苗栗縣政府，竟有承辦人對前來演說的講師說出如此無禮的話，是縣政府螺絲鬆了，還是服務民眾的標準還不夠嚴格。他喊話「如果還有如此心態的同仁，請立即改正，如若不然，請你離開」不容許同樣的錯再次發生。

「對不起，讓齊廷洹先生與苗栗縣民，受了委屈」鍾東錦說，不確定齊廷洹能否接受他的道歉，但齊柏林對台灣的貢獻無庸置疑，「請容我深深一鞠躬，向齊柏林導演致敬」。

文章po出後，齊廷洹也在下方親自留言回應「謝謝縣長的體諒」，並說時常到苗栗的學校進行分享，苗栗的孩子真的很可愛，也很活潑，「希望下次還有機會繼續到苗栗讓更多人看見台灣」。

▼鍾東錦凌晨發文表達歉疚，向齊廷洹致歉 。（圖／翻攝鍾東錦臉書）