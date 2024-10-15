快訊／起立聽中共國歌遭國防部砍退俸　藍營退將喊冤提救濟

▲國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠（右一）。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部今（15日）公布懲處，裁罰停領退俸。而臧幼俠下午透過律師發3點聲明，臧強調毫無「起立聆聽中國國歌等行為」之事實，有錄音、錄影可資為憑，若此恣意侵害本人多年軍功勳獎、清正廉明及為國為民榮辱與共之處分，難能苟同。

臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部今（15日）公布懲處，決議裁罰「停止領受五年之月退給與之百分之七十五，溯自行為日113年8月20日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷渠曾領取獎、勳（勛）章 (不含服務獎章、忠勤勳章) 」。

臧幼俠下午透過律師事務所發出3點聲明，強調毫無「起立聆聽中國國歌等行為」之事實，有錄音、錄影可資為憑，不容混淆，並委任律師依法提起救濟。

臧幼俠3點聲明如下：一、本人今日接獲國防部113年10月14日國人管理字1130277527號函略以：「臺端臧幼俠君違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3規定行為，本部處以五年停止領受月俸給予百分之七十五，並追繳註銷附件所示獎章及其執照，........」云云在案。

第二，查究諸前函指述本人違反兩岸人民條例乙節，要與事實不符；本人已先後於113年9月25日及10月9日前往國防部所屬相關單位，乃至國防部親自到會說明，並提供文字書面說明，可供參處！

臧幼俠強調，尤以約談及陳述意見時已明確表示全般原委，毫無「起立聆聽中國國歌等行為」之事實，有錄音及錄影為憑，不容混淆！今國防部未能究明事實，在毫無具體事證、迺至處分文內猶未附具相關事證，足供互核下所為前述處分，已然違誤，若此恣意侵害本人多年軍功勳獎、清正廉明及為國為民榮辱與共之處分，難能苟同。

第三，爰為確認個人權益，並示清白，當即委任律師依法提起救濟，並發表聲明如上，且訴究相關人員法律責任，絕不寬貸。