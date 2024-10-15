強棒出擊國民法官不缺席！　台南地院應援職棒季後賽並宣導國民法官制度

▲台南地院特與統一獅球隊合作，於10月14日第三場季後賽，台南地院沈揚仁院長邀集台南地院人員共同至台南市立棒球場宣導國民法官制度，並觀賞獅猿大戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢中華職棒35年季後賽強力開打，由統一獅與樂天桃猿再次對戰，爭取2024年的冠軍賽門票；另一方面，國民法官法上路亦即將跨入第3年，台南地院特與統一獅球隊合作，於10月14日第三場季後賽，邀集台南地院人員共同至台南市立棒球場宣導國民法官制度，並觀賞獅猿大戰。

為深入人群推廣國民法官制度，台南地院此次以多元化宣導為發想，前進棒球場傳達共同參與審判以彰顯國民主權的理念。醒目的「大家相招來做國民法官」布條，言簡意賅的點出宣導重點；「我的司法 我來+1」手舉牌，鼓勵民眾做司法的主人；「國民法官 缺你不行」標語，展現出凝聚人心的力量。現場並準備宣導小冊隨機發放予民眾，讓更多人接收到國民法官相關資訊。

此次活動，台南地院沈揚仁院長親臨現場宣導，同時鼓勵同仁攜眷共同參與，一同認識國民法官制度，並一起觀看球場上球員們的精彩對決、欣賞啦啦隊的勁歌熱舞，增進家庭互動、凝聚共識。台南地院人員藉此機會同享親子歡樂時光，盡情大聲歡呼、賣力吶喊，平日累積的工作壓力，均隨著球員的每一次揮棒，被同步揮出場外。比賽順利結束，不論勝負如何，揮汗付出的過程往往是最珍貴的回憶。

台南地院此次宣導，受到院內人員、眷屬及民眾的熱烈回應，無異是支持著制度繼續前進的最佳動力。宣導合併紓壓之不加班棒球夜活動圓滿完成，在愉快的氣氛中，渡過放鬆的夜晚，星期一不憂鬱，活力滿滿迎接更美好的明天。