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社會 社會焦點 保障人權

夫「外帶2杯綠豆湯」摩鐵開房　妻靠1關鍵揪出小三

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴丈夫阿德（化名）與女同事小花（化名）發生婚外情，2人還曾帶著2杯綠豆湯去摩鐵開房間，甚至做出擁抱、親吻、互比愛心等親密舉動，憤而決定對他們提告求償50萬元。台南地院法官日前審理之後，判阿德與小花應連帶賠償15萬元較為適當。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲人妻控訴丈夫阿德帶女同事小花前往摩鐵。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿德自2022年10月起與女同事小花數度出遊，甚至經常做出擁抱、親吻等親密行為，甚至一同前往摩鐵、同泡溫泉、發生性行為，嚴重侵害到她的配偶關係身分法益且情節重大，因而決定對2人提告求償50萬元。

阿德和小花則辯稱，2人雖然有做過擁抱、親吻、手比愛心等行為，但沒有一起前往摩鐵、同泡溫泉或發生性行為，人妻請求的精神慰撫金過高。

不過，台南地院法官檢視人妻出示的行車記錄器影像截圖證據，發現阿德與小花在2023年4月至7月間曾3度前往摩鐵，其中1次小花還中途下車去買了2杯綠豆湯，另外2次他們離開摩鐵之後，曾擁抱、親吻、互比愛心道別。

法官認為，小花上車之後，除了購買綠豆湯之外，中途並無下車，車子駛入摩鐵，一段時間之後再駛出，接著2人分別下車道別，足以證明2人確實曾一起前往摩鐵且共處一室，無論有無發生性行為都已經踰矩，最終判他們應連帶賠償15萬元給人妻，全案仍可上訴。

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