萬華盲翁遭「砍刺280刀」頭骨碎裂慘死　狠房客被起訴

▲陳進財(中)不滿二房東催債，持剪刀、菜刀殺害二房東致死。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北男子陳進財因好賭成性，長年向失明的顏姓二房東借錢不還，6月間因不滿遭討債，持剪刀連刺顏男30多下，再拿菜刀狂砍280多刀，顏男頭骨被砍碎，腦漿四溢，最後因失血過多慘死，陳男逃到新竹城隍廟附近打電話報警自首，台北地檢署7日依殺人罪起訴陳男。全案將交由台北地院國民法官庭審理。

檢警調查，68歲的陳男靠著中低收入補助，向78歲的顏男分租萬華區民和街的房子，雖然按時付租無虞，但陳男有賭博習慣，因此常向顏男借錢，顏男偶而會要陳男還錢，根據同住房客表示，雙方每次爭執都很快就結束，算不上激烈。

6月9日，陳男疑因受不了又被討債，持剪刀朝顏男頸部等處猛刺，刺到剪刀握柄斷裂，再拿起菜刀，朝雙手護頭、倒臥的顏男頭臉猛砍，顏男手指被砍斷、整張臉被劃到面目全非，後腦勺頭骨碎裂，腦漿流出死亡。

▲陳進財殺人後從台北逃到新竹報案自首。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

陳男犯後逃離，搭火車南下，到新竹城隍廟附近的超商，向店員借電話報案，警方到場時，陳男蹲坐在路旁，向警方自首「我殺了人」，台北市萬華警分局接獲通知，趕到命案現場，只見滿地血泊，顏男臟器外露，早因失血過多死亡。

檢警偵訊時，陳男也講不清自己到底欠了顏男多少錢，聲稱顏男平常還可以自己在廚房煮飯，不相信顏男失明，因此只想拿刀嚇唬顏男，因為社工定期前往住處訪視，犯行遲早會曝光，所以決定自首。法醫相驗死者全身上下有250多處刀傷，另有30多個疑似剪刀穿刺傷，檢察官調查後，依殺人罪將陳男提起公訴。