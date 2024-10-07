　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華盲翁遭「砍刺280刀」頭骨碎裂慘死　狠房客被起訴

▲▼萬華陳男積欠房租，持刀砍殺二房東。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳進財(中)不滿二房東催債，持剪刀、菜刀殺害二房東致死。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北男子陳進財因好賭成性，長年向失明的顏姓二房東借錢不還，6月間因不滿遭討債，持剪刀連刺顏男30多下，再拿菜刀狂砍280多刀，顏男頭骨被砍碎，腦漿四溢，最後因失血過多慘死，陳男逃到新竹城隍廟附近打電話報警自首，台北地檢署7日依殺人罪起訴陳男。全案將交由台北地院國民法官庭審理。

檢警調查，68歲的陳男靠著中低收入補助，向78歲的顏男分租萬華區民和街的房子，雖然按時付租無虞，但陳男有賭博習慣，因此常向顏男借錢，顏男偶而會要陳男還錢，根據同住房客表示，雙方每次爭執都很快就結束，算不上激烈。

6月9日，陳男疑因受不了又被討債，持剪刀朝顏男頸部等處猛刺，刺到剪刀握柄斷裂，再拿起菜刀，朝雙手護頭、倒臥的顏男頭臉猛砍，顏男手指被砍斷、整張臉被劃到面目全非，後腦勺頭骨碎裂，腦漿流出死亡。

▲▼台北萬華男在住家遭兇殺「臟器外露」　現場封鎖調查中。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲陳進財殺人後從台北逃到新竹報案自首。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

陳男犯後逃離，搭火車南下，到新竹城隍廟附近的超商，向店員借電話報案，警方到場時，陳男蹲坐在路旁，向警方自首「我殺了人」，台北市萬華警分局接獲通知，趕到命案現場，只見滿地血泊，顏男臟器外露，早因失血過多死亡。

檢警偵訊時，陳男也講不清自己到底欠了顏男多少錢，聲稱顏男平常還可以自己在廚房煮飯，不相信顏男失明，因此只想拿刀嚇唬顏男，因為社工定期前往住處訪視，犯行遲早會曝光，所以決定自首。法醫相驗死者全身上下有250多處刀傷，另有30多個疑似剪刀穿刺傷，檢察官調查後，依殺人罪將陳男提起公訴。

ET快訊
獨／3台星進軍南韓！　合作卡司超狂
直擊／黃牛阿嬤大軍出動！　代排一天收入曝光
北北基宜恐有豪雨　雨區3階段變化一次看
獨／逸祥求婚細節曝光「女友全家都到了」
記大過拔官！　北市保大小隊長酒駕拒測挨罰18萬
獨／逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了
LIVE／離奇車禍屍塊與女內衣四散！死者身分曝　曾國城出手勸
槍手闖麥當勞掃射！以色列遭恐攻　19歲正妹女警身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中行人違規繳款方式挨批「落後城市」　市府：明年增4大超商

高雄BMW逆向撞3車！車輪撞爛慘況曝　駕駛恍神釀禍

桃園越南舞廳辣妹吸客大開毒趴　百名警力攻堅帶回348人驗尿

兄弟「齊心」手工自製近800顆毒膠囊！破門見女毒友也加入

小客車駕駛國3疑「度估」撞護欄　又緊跟砂石車車尾嚇壞一票人

北市社子島火警1死　起火點在2樓神明廳...重傷租客涉刑責

北市保大小隊長酒駕拒測挨罰18萬　記大過拔官...同桌2長官連座

惡男撞死20歲騎士！只願賠110萬還告死者父　上訴反遭撤銷緩刑

保母外遇人夫被抓還遊日同房睡　違反「外遇切結書」被判賠50萬

聯結車台72掉落太空包！1家5口撞上翻覆受傷...最小才6個月大

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

遭控「婚內出軌」Dcard大書認離婚　「對前妻造成傷害」宣布離開團隊！

台中行人違規繳款方式挨批「落後城市」　市府：明年增4大超商

高雄BMW逆向撞3車！車輪撞爛慘況曝　駕駛恍神釀禍

桃園越南舞廳辣妹吸客大開毒趴　百名警力攻堅帶回348人驗尿

兄弟「齊心」手工自製近800顆毒膠囊！破門見女毒友也加入

小客車駕駛國3疑「度估」撞護欄　又緊跟砂石車車尾嚇壞一票人

北市社子島火警1死　起火點在2樓神明廳...重傷租客涉刑責

北市保大小隊長酒駕拒測挨罰18萬　記大過拔官...同桌2長官連座

惡男撞死20歲騎士！只願賠110萬還告死者父　上訴反遭撤銷緩刑

保母外遇人夫被抓還遊日同房睡　違反「外遇切結書」被判賠50萬

聯結車台72掉落太空包！1家5口撞上翻覆受傷...最小才6個月大

最近超多人收到「鄰居傳LINE要裝潢」　6千人驚：要怎詐騙？

遭藍委質疑37名死囚恐「被放出來」　法務部、司法院皆無法保證

「房市好日子結束！」　顏炳立：一前提下蛋白區跌2成

台中行人違規繳款方式挨批「落後城市」　市府：明年增4大超商

網美IG高調宣傳「醫美療程好便宜」　一查傻眼竟是密醫打盜版音波

獨／3台星進軍南韓「林柏宏演殺手」卡司超狂　王柏傑低調證實！

明明看不懂「手機卻設成英文」　大票人竟認了：改不回來糗爆

就服媽媽退而不休　用「花藝」開啟另一段精彩職涯

高雄BMW逆向撞3車！車輪撞爛慘況曝　駕駛恍神釀禍

俞俊安赴美10年實現美巡冠軍夢　潘政琮：台灣這次不用等30年

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

人妻玩「約砲神器」外遇4年想分手　小王狂糾纏

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／台南20歲女大生「校內6樓墜落」！　搶救無效亡

快訊／北市社子島凌晨火警！　分租雅房大火1死7獲救

女業務遭客戶性侵！喝下「聖水」昏迷

高鐵點數大盜落網！警逮1嫌續追共犯

消防員穿制服買便當遭公審！消防署力挺

髮廊母女檔與女房東當街互毆　互告傷害

更多熱門

相關新聞

髮廊母女檔與女房東當街互毆　互告傷害

髮廊母女檔與女房東當街互毆　互告傷害

台中市一中商圈昨晚傳出衝突事件，北區精武路一間髮廊由一名陳女與女兒林女租下，2人與房東羅女因故鬧上法院，疑似近期準備要開庭，雙方又在髮廊私下碰面，過程中雙方一言不合，直接在店前大打出手，羅女被打到地上，眼部被打到瘀傷。警方獲報到場，將雙方戒護送醫，互相提傷害告訴，移送台中地檢署。

山陀兒颱風受災企業　經濟部提供補助最高50萬元

山陀兒颱風受災企業　經濟部提供補助最高50萬元

花蓮自由行「住宿補助最高3500元」　觀光署加碼方案曝

花蓮自由行「住宿補助最高3500元」　觀光署加碼方案曝

鄰居貼「房東X女房客」紙條！法官一查發現是真的

鄰居貼「房東X女房客」紙條！法官一查發現是真的

中警破獲博弈及洗錢集團金流達50億

中警破獲博弈及洗錢集團金流達50億

關鍵字：

殺人房東賭博失血過多低收補助國民法官

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

赤鬼伯伯回應女網友抱怨男友「看她直播打手槍」

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」一見女兒哭了

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面