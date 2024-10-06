人潮排爆！台中人搶買蛋糕「花40分才買到」　台北人看傻眼

▲台中新光三越的排隊人潮，全是為了紅葉蛋糕。（圖／紅葉蛋糕臉書、 翻攝Threads）

圖、文／CTWANT

北部連鎖知名蛋糕店「紅葉蛋糕」創立於民國55年，從雙北到新竹都有店面，至今生意興隆，是許多人的童年回憶。10月紅葉在台中新光三越設立快閃店，有民眾拍下快閃店的排隊盛況，排隊時間至少40分鐘起跳，有台北人不解在底下留言表示，「紅葉蛋糕沒有好吃到要排成這樣。」

一名網友昨（5）日在Threads上釋出一段影片，地點在台中新光三越，只見人群從1樓櫃位排到百貨公司外面，滿滿的人潮都是為了購買紅葉蛋糕，讓原PO直呼「太扯了吧！」另一名女網友也發文說，她排了40分鐘才買到。

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▲紅葉在台中新光三越設立快閃店。（圖／ 翻攝Threads／xinyu_o8o9）

紅葉蛋糕10月1至31日，在台中新光三越1樓設立快閃櫃，每天下午1點開賣，5、6日是10月首個週末，排隊人潮滿到門外，全是為了能品嚐紅葉蛋糕。許多網友大讚「紅葉讚」、「平日不用這樣排，紅葉蛋糕贏在不膩口，吃起來鬆軟，又真材實料」、「紅葉真的不錯吃。」

另外，有許多台北人則不解為何可以排成這樣，「台灣人真的非常非常熱愛排隊欸」、「台北吃過一次，就是蛋糕，不用特地排吧」、「這已經是第二次快閃活動了…還排成這樣..好誇張」、「我台北人我會吃，但排隊的人潮我不懂欸」、「我真心不懂。」也有不少人建議，可以上網訂購宅配到家，不用人擠人花時間排隊。

今年4月播出的夯劇《不夠善良的我們》由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演，劇中不斷出現紅葉蛋糕，導演徐譽庭還特地解釋沒有置入，是因為她記憶中的味道，而當時引領她認識紅葉蛋糕美味的，則是柴智屏買的，這些年因為柴智屏，徐譽庭吃到好幾次紅葉蛋糕，念念不忘，紅葉蛋糕也是她身旁好友們的「共同記憶」，因此把它寫進劇本裡。

▼《不夠善良的我們》劇中出現多次紅葉蛋糕。（圖／八大電視臉書）

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