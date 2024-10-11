迎光輝十月！桃園日料餐廳推高CP值午繕套餐　讓上班族吃健康

▲郭家樂料理長說：3款午繕套餐食材新鮮。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

日本料理因注重食材的原味，並使用高湯添加鮮味，加上用的調味料也相對清淡，深受喜好美食與注重養生的饕客歡迎。迎接光輝十月，桃園市五星級尊爵天際大飯店「翼-日本料理」為了讓更多民眾享用美味日料，即起推出超高CP值的3款日料午繕套餐，食材新鮮，價位合理，就是要讓上班族吃好，吃的健康！

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▲日本料理因注重食材的原味，深受喜好美食與注重養生的饕客歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

開業迄今17年的「翼-日本料理」，料理長郭家樂10日表示，3款午繕套餐分別為：1.海老天婦羅：嚴選天然明蝦，肉質緊實、汁多鮮甜；再搭配酥炸當季野菜，佐以藻鹽食用，有別於一般店家提供天婦羅沾醬，而無法充份品嚐每種食材的原汁原味！

2.松阪豬生姜燒：檢驗合格的松阪豬，以數10種蔬菜水果熬煮而成的醬汁，大火快炒出鍋氣；是道醬香下飯的燒肉絕品！3.季節散壽司：嚴選台灣、日本、歐洲當季空運食材，一週二次班機產地直送的頂級海鮮，搭配越光米製作而成的壽司飯；讓飯的Q彈、刺身的肥美脂肪在口中激盪出來自海洋的幸福！

▲日本料理重視以視覺美感呈現。（圖／記者楊淑媛攝）

郭家樂精研日本料理多年，他說：廚師是一份相當耗費體力的工作，除了需長時間站立工作，還需具備敏銳的味覺及視覺美感的呈現方式；最為重要的是要保持一份尊重食材和生命的態度，珍惜得來不易的每種食材；方能製作出感動人心的料理！

郭家樂強調，「翼-日本料理」重視品質與新鮮，主廚每週3次半夜到基隆崁仔頂漁市場親選現撈魚獲，以手藝刀工／互動交流／飲饌整合／季節專案為主體，不走新派日本創意料理，強調食材型藝、口味感受的傳統料理為主，是喜愛日本料理朋友的最佳選擇。