蛋價崩盤市場出現1斤25元　產銷報告首見「嚴重過剩」





▲近期國內蛋價創近三年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內雞蛋生產數量屢創新高，每日過剩逾百萬顆，台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部產銷報告也首度出現「嚴重過剩」警語。中華民國養雞協會組長黃榮珍直言，產量真的太多了，呼籲蛋農立即加速減產，近日也密集與蛋商公會討論，蛋價是否再降明天拍板。不過零售市場已出現1斤25元的崩盤價。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台統計，國內蛋雞投產數量高達3704萬隻、雞蛋產量達12.5萬箱，雙雙創新高，但國人每日所需僅12萬箱，每日生產過剩超過100萬顆，目前產地價每斤剩24.5元、批發價34元，買氣卻持續低迷，不少業者低價拋售，市場出現1斤只要25元的零售價，通路也有每盒不到40元的平價洗選蛋。

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黃榮珍表示，因應去年蛋荒，消費者一蛋難求，農業部大幅提高進口種雞數量，導致投產蛋雞太多，今年變成生產過剩，加上消費者吃蛋習慣改變，導致蛋價崩盤，已經有不少雞農變賣蛋雞停損，但原本1隻蛋雞飼養成本高達200元，賣給屠宰場1隻只有4.5元，根本血本無歸，批評農業部種雞進口政策失當拖垮產業。





▲雞蛋產銷報告首度出現「嚴重過剩」。（圖／業者提供）

一名南部蛋農說，首次看到產銷報告出現「嚴重過剩」，而且是全台各區都一樣，雖然官方統計數字每天產量12.5萬箱，但產地到處都是「蛋海一片，賣都賣不掉」，認為實際產量恐高達13萬箱，只好低價拋售出清，還有蛋農把雞蛋送給養豬戶去餵豬。

農業部畜牧司長李宜謙表示，從今年7月辦理蛋雞產業淘汰寡產母雞180萬隻，並啟動種雞場暫停孵化種蛋、減少雛雞等措施，因目前產蛋雞多數屬年輕母雞，生產效率高導致產量增加，希望產業能自主調節生產，依據市場需求計畫性生產，目前沒有第二波的減量獎勵規劃。

李宜謙坦言，國內雞蛋消費尚未恢復往日水準，主要是因為之前缺蛋期間蛋價高漲，消費者減少雞蛋消費，不少早餐店、小吃店雞蛋售價仍居高不下，因目前蛋價已恢復平價，希望消費通路端也能適度降價，藉此刺激買氣。