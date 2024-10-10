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8大速食店「雙十優惠」懶人包！炸雞桶買1送1、比薩半價吃

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲8大速食店雙十優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國慶日小確幸趕緊收下！《ETtoday新聞雲》幫整理8大速食店「雙十限定優惠」，不僅有拿坡里炸雞桶、肯德基人氣蛋撻通通買1送1，還有半價比薩、10元蛋捲冰淇淋等好康。

●麥當勞
麥當勞全球版APP即日起至10月12日祭出「雙十節專屬任務」，只要點進「雙十送雙食」活動頁面即可抽優惠券，優惠券內容有「薯餅買1送1」、「豬肉滿福堡買1送1」、「麥香魚買1送1」、「大薯買1送1」、「10塊麥克雞塊買1送1」，以及「單點小薯10元」、「蛋捲冰淇淋10元」。

「雙十送雙食」活動期間每帳號每日可參加1次活動，優惠券使用期限至10月15日止，數量有限、送完為止。

▲▼肯德基雙10優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基雙十加碼推9大隱藏版優惠碼。（圖／業者提供）

●肯德基
肯德基即日起至10月14日祭出「蛋撻買1送1」優惠，期間只要單點或加點1盒6入原味蛋撻禮盒，就送闇黑芝麻蛋撻1顆；至10月13日還有3大百元套餐，包括「一人雙十爽吃雞（優惠代碼40624）」內含咔啦脆雞1塊、雙色轉轉QQ球1份、原味蛋撻1顆只要100元；「雙人雙十爽吃雞（優惠代碼40623）」內含咔啦脆雞4塊、無糖茉莉綠茶2杯特價200元；「三人雙十爽吃雞（優惠代碼40622）」內含咔啦脆雞6塊、百事可樂2杯只要300元。

期間再加碼「9大隱藏版優惠」最低58折起，首推歡聚必備組合，內含咔啦雞腿堡2顆+咔啦脆雞8塊+原味蛋撻禮盒1盒+香酥脆薯1份+百事可樂1瓶，較原價現折418元；還有個人獨享好康，內含青花椒咔啦雞腿堡1顆+上校雞塊4塊+百事可樂1杯可享73折優惠。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。（圖／業者提供）

●拿坡里
全台12家拿坡里炸雞專賣店即日起至10月29日推「炸雞桶買1送1」優惠，只要買「脆皮戰斧桶」就送「咔拉腿排桶」，特價只要399元；脆皮戰斧桶內含4隻大雞腿，裹上獨家脆皮炸雞粉現點現炸，外酥內嫩還有微辣口感；咔拉腿排桶則有5塊帶骨雞腿排，且開放辣味、原味任選。

另，全台135拿坡里披薩·炸雞店即日起至10月17日則有「買1送2」限定優惠，期間凡購買10塊炸雞桶，即可免費多吃小披薩2個，且披薩開放口味任選，特價580元。

▲▼摩斯漢堡推出新品、連假優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡雙十優惠有百元套餐、咖啡買10送10。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡全門市即日起至10月15日可享「黃金塔塔鱈魚堡+方塊薯餅+大杯冰紅茶特價100元」、「超級大麥薑燒珍珠堡+超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶2杯特價200元」、「摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶特價100元」，以及「紅心芭樂或葡萄系列飲品任選2杯100元」。

期間加碼在APP「安心取溫馨送」推出組合優惠，可享「中杯摩斯咖啡買10送10」、「中杯拿鐵買6送4」、「摩斯蒟蒻冰紅茶2杯100元」、「黃金塔塔鱈魚堡+大杯冰紅茶組2套150元」、「超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶2套200元」、「摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶2套200元」，所有組合數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

●漢堡王
漢堡王即日起至12月31日祭出「歲末犒賞優惠券」，一共網羅6大系列好康，其中，「6大夯品加1元多1件」品項有4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料、小杯玉米湯及大杯玉米湯，皆可享加1元多吃1件。

加碼超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，一共28種組合通通只要69元。

還有4款2堡超值組149元起、4款銅板點心組最低69元起、8款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起；提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用此優惠。

▲▼必勝客618優惠。（圖／業者提供）

▲必勝客網羅一系列雙十優惠。（示意圖／業者提供）

●必勝客
必勝客即日起祭出一系列雙10限定優惠，有「雙十享樂餐1010元起」，內含外帶比薩買大送大／外送比薩買大送小+指定HOT拼盤+1.25L可樂；「雙十狂歡餐719元起」，內含外帶比薩買大送大／外送比薩買大送小+人氣副食4選1，以及「大比薩下殺5折」。

▲▼達美樂金鑽夏威夷。（圖／翻攝達美樂官網）

▲達美樂金鑽夏威夷披薩下殺299元。（圖／翻攝達美樂官網）

●達美樂
達美樂即日起至10月13日祭出「外帶金鑽夏威夷披薩​299元」優惠，金鑽夏威夷披薩是選用台灣本土生產台農17號金鑽鳳梨，結合台灣豬製造的台畜高崎火腿製成。

▲▼21風味館、21PLUS。（圖／業者提供）

▲21風味館招牌香草烤雞餐打出69折優惠。（圖／業者提供）

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至10月31日祭出「招牌香草烤雞分享餐69折」優惠，內含整隻香草烤雞1隻、2杯蜂蜜綠茶及烤雞沾醬，特價429元。香草烤雞是使用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，烤雞專屬辣醬則是把雞汁、奶油加進大蒜、洋蔥、黑胡椒、紅辣椒細細熬煮而成，口感微辣。

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