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AGA成人動漫展Coser賣「腳踩吐司」　大票開批：浪費食物！

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▲AGA現場有不少大尺度Coser、網紅。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

AGA 台北國際成人動漫&電玩展 12日在南港展覽館二館舉辦，當中有不少Coser、KOL到現場與粉絲「肉慾互動」。就有網友看到一位Coser曝光販售項目是「腳踩吐司」，瞬間傻眼不已，貼文引發眾人討論，「真的有人會買嗎？」「我正在吃吐司，結果給我看這個…」

有網友在Threads上PO出一張截圖，只見他看到某位Coser貼文，「AGA販售項目 腳踩吐司」，文中強調，吐司僅紀念不建議食用，一片售價200元，想要的話可以先跟她登記。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲Coser販售項目讓不少人傻眼了。（圖／翻攝自Threads）

貼文內容不僅令原PO瞬間爆出超多問號，其他人也紛紛看傻，「我就想問，這個東西到底是誰會買啊？」「我只能說市場供需就是如此，當你覺得製造方噁，你也有必要順便了解一下買方的噁」、「賣內褲就算了，但賣這個是在浪費食物欸== 」、「就算洗過了，但還是感覺好髒…我偶像這樣踩，我也不會想收欸！」

另外，《ETtoday新聞雲》記者12日直擊今年AGA成人動漫展，發現今年雖然也有不少大尺度的Coser出現，但為了不外露三點，都以「X膠帶封奶」、「透膚膠帶封乳」等方式現身，更有許多攤主選擇「關門接客」，與以往公開給大家觀看不同，將隔間拉出來，以布幕方式阻擋，更增添在房間內的曖昧氣氛，讓更多粉絲趨之若騖。

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