房租狂漲占薪水一半！西班牙2萬人怒上街頭嗆：罷付房租

▲西班牙各地房租失控高漲，馬德里及全國各地年輕人陸續上街頭。（示意圖／Unsplash）

文／中央社記者胡家綺馬德里14日專電

面對房租失控高漲，逾2萬名憤怒的馬德里年輕人13日走上街頭抗議，高舉象徵遊行主旨的鑰匙，要求房東降低租金、西班牙住房部長下台、政府拿出緊急對策以維護居住正義。

在馬德里租客聯盟和將近40個團體的號召下，馬德里大批民眾走上街頭抗議，對漲勢不受限制的房租發出怒吼。示威人潮於正午12時從阿托查（Atocha）車站出發，行經馬德里市議會所在的西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles），一路前進至格蘭大道（Gran Vía）。

政府當局表示，全城共有2萬2000人動員參與遊行。

示威群眾以年輕族群為主，包括20世代的學生和30及40世代的青年，許多父母親也陪同參與遊行。他們高喊口號、打鼓喧騰，高舉「住房是權利，不是生意」的標語，批評房東、銀行和財團的剝削以及政府的無作為，時而舉起手中的租屋鑰匙發出聲響，表達他們對於住房危機的疲憊與憤怒。

馬德里近年來房租漲勢驚人，根據西班牙房地產網站Idealista數據，今年9月平均租金比去年同期高漲15.7%，每平方公尺（0.3025坪）平均租金達到歷史頂點20.4歐元（約新台幣717元）。

也就是說，在馬德里租1間50平方公尺的小公寓，每月得繳約1000歐元的租金，對平均月薪約2200歐元的西班牙人來說，意味著大部分民眾需將一半薪水拿來繳房租。

根據西班牙「國家報」（El País），由於西班牙有越來越多年輕人無力自行負擔房租，相對於2010年，18歲至34歲的青年與父母同住的比例為50%，今年比例已高達66%。

高中教師蘿拉（Laura）向中央社表示，她今年36歲且有份穩定工作，至今仍與父母同住，因為她的薪水付不起馬德里的房租。她強調，她連馬德里近郊社區的房租都付不起，馬德里市中心則連想都不用想。

蘿拉表示，馬德里每月房租行情大約是1000歐元，她的母親則在旁補充說，光是租1間套房就要400歐元。

22歲的莫尼卡（Monica）和21歲的巴洛馬（Paloma）告訴中央社，她們是一同合組公寓的學生，來此抗議昂貴的房租。她們認為，政府不該放任富人在馬德里市中心坐擁30間公寓，同時，年輕人卻只能與3到4個人合租公寓。

她們表示，她們一共3名學生合租1間50平方公尺的3房公寓，共同分擔每月1300歐元的租金。即使她們都在課餘打工賺取生活費，還是得靠父母親幫忙付房租，對她們的父母來說，也是一筆不輕鬆的經濟壓力。

65歲的維先特（Vicente）陪伴兒女前來參與遊行，他抱怨財團炒作馬德里的房產，他的兒女則表示，他們的薪水只能負擔郊區的房租，而且還得和伴侶合租才付得起。

馬德里租客聯盟發言人拉庫（Valeria Racú）要求西班牙住房部長羅德里格斯（Isabel Rodríguez）引咎辭職，並呼籲租客罷付房租，以逼迫沒有作為的政客採取行動。

羅德里格斯日前呼籲房東透過「團結一致」降低房租，引起輿論爭議，被新左翼聯盟「匯總」（Sumar）批評為侮辱人民智商，因為降租應透過法律管制。

國家報指出，這場示威遊行是馬德里繼10年前的房貸危機後，規模最龐大的住房危機抗議行動，與今年西班牙其他城市的動員呼應。

今年以來，西班牙各地都有民眾為了訴求住房正義走上街頭，加納利群島（Canarias）4月動員5萬7000人、馬約卡島（Mallorca）5月1萬人、巴塞隆納6月2000人、馬拉加（Málaga）6月1萬5000人，下一站即將動員的城市則是瓦倫西亞（Valencia），預計在19日發動遊行。