台語天后朱海君搏感情唱出溫馨生命樂章　國慶之夜撫慰0403震災後花蓮鄉親心靈

▲朱海君邀請吉安鄉長游淑貞、花蓮仁里萬善廟主委楊清基伉儷共舞同歡。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

金曲獎台語天后朱海君「唱乎你聽：關懷送愛到花蓮公益演唱會」，昨晚（十日）國慶之夜在花蓮仁里萬善廟登場。朱海君用熱情傳遞音樂正能量，以國、台、客語三腔唱出首首動人歌曲，撫慰0403地震災後鄉親心靈，唱出溫馨的生命樂章，來自全台各地逾千位歌迷共鳴與感動。



朱海君去年九月間到花蓮演出，被眾多愛她的全台各地歌迷所感動，真情向花蓮鄉親告白：「花蓮是我第二個家！」今年花蓮遭逢0403強震、0724強颱重創百工百業。她抱著感恩的心，與摰友花蓮縣客家愛樂協會理事長徐世慧、創會理事長賴勝品共商促成這場公益演唱會。



「花蓮的傍晚 就像一幅畫 」朱海君身穿飄逸柔和、明亮嫩黃的長洋裝，輕柔聲唱著羅文裕為彭佳慧創作的客家歌曲「歸來」，藉由詞曲傳達對花蓮鄉親和歌迷的真情相思。高齡八旬的媽媽特地趕來聆賞，被朱海君的溫暖歌聲感動，不時流露歡愉容顏，雙眼泛著閃閃淚光。



朱海君接者先帶來大家耳熟能詳的巨星鳳飛飛、鄧麗君的金曲，當唱到「相思爬上心底」時，緩步走到台下廣場與全場歌迷互動，繼之唱到「涼啊涼」的輕快樂風，邀請吉安鄉長游淑貞、花蓮仁里萬善廟主委楊清基伉儷，和吉安鄉代表會邱美雲等人共舞同歡，全場high翻天。



「相呀相思說是痛苦也甜蜜。」朱海君用不同歌曲，向歌迷傳達她的內心世界。在《你嘛就要忍耐》歌曲中，唱到「行過這紛紛擾擾的世界，佗位是屬於我的所在。」，似乎也在向大家訴說她的心情。在演唱《夢見蘇西》時，與台下退休女老師合唱，引發眾人共鳴。



在中間串場時間，由徐世慧登台彈吉他，為朱海君伴奏演唱《好久不見》，傳遞對花蓮深情。徐世慧接著演唱創作歌曲《方向盤》、《客家靚妹》，搏得滿堂采。待朱海君換裝登台，再同台飆唱《好膽你就來》，炒熱現場氣氛，台下觀眾也都很捧場掌聲不斷。



最後，朱海君邀請楊清基伉儷、吉安鄉長游淑貞、東華公共事務研究學會榮譽理事事長田俊雄 、花蓮縣政府客家事務處長潘乾鑑、傅崐萁立委服務處主任邱惠敏、吉安鄉代表會邱美雲及多位代表等人，齊聲高唱《明天會更好》，在國慶夜空煙火秀中為演唱會劃下完美句點。



「會把花蓮當娘家！」深受感動的朱海君向熱情歌迷感恩說，期待未來有機會在台北小巨蛋相約，而在十一月九日「縱谷客韻季」她將再度前來花蓮演唱，希望大家經常回來聽她唱歌！

吉安鄉長游淑貞表示，感謝朱海君真摯深情演繹，帶給花蓮鄉親朋友溫暖的心，也教歌迷們真心感動，讓我們的生命因爲音樂而更加寬廣，因為朱海君的音樂更讓人療癒，走出災後的傷痛。

徐世慧表示，非常感謝仁里萬善廟合作主辦，尤其仁里萬善廟主任委員楊清基與全體委員會大力支持，贊助場地和所有設備，還加碼開、閉幕高空煙火秀，躍升為大型演唱會的規格。

賴勝品也說，花蓮走過○四○三地震與凱米颱風的侵襲後，心繫花蓮的朱海君希望舉辦公益演唱，消息一出，歌迷踴躍訂票，迅速在網路社群傳開。

來自高雄的男歌迷興奮指出，雖然連假買不到火車票，但她搭區間車來聴演唱會，見到朱海君真心愛花蓮，這不是金錢所能衡量的，而是出於更多愛朱海君的歌迷而愛她，這一切都值得了。

