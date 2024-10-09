再創里程碑！花蓮-香港重啓包機直航　12／12起每週4航班

▲香港快運航空將於今年12月12日起啟動「香港—花蓮」每週四航班包機直航。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚率領縣府團隊，積極爭取國外包機直飛花蓮拓展國際客源，攜手香港快運促成「香港—花蓮」直航獲得突破性進展 ！成功突破 0403 震災後的交通困境，為花蓮相關產業帶來觀光新契機，開啟花蓮直通國際觀光嶄新門戶的重要里程碑。

香港快運航空（HK Express）8日隆重宣布將於今年 12 月 12 日起啟動「香港—花蓮」包機直航，提供每週四航班往返香港至花蓮，讓更多國際遊客直飛花蓮觀光旅遊，縮減從桃園及台北松山機場落地後搭車訪花的時程與不便。

花蓮縣長徐榛蔚強調表示，2016 年傅崐萁時任縣長時曾成功推動香港快運班機直飛花蓮，因花蓮好山好水好人情的豐富自然人文特色廣受香港民眾喜愛，平均載客量曾高達九成五以上，成果斐然。如今縣府團隊成功爭取香港快運啟動香港直飛花蓮，將自 12 月 12 日起每週四個班次（二、四、六、日）班次，滿座可搭載180人往返「香港—花蓮」之間，深化花蓮縣觀光旅遊資源向上轉型，打通香港國際觀光旅遊城市通往台灣東大門—花蓮的空中廊道 。

香港快運航空公司地面服務總經理黃柏燊及經理王靖鳳等人，7日晚專程抵達花蓮特地拜會縣長徐榛蔚，就香港快運 12 月份啟動兩地包機直航規劃內容進行說明，未來將吸引港、澳、大灣區等客層赴花蓮旅遊，並且親自感謝縣長及傅立委大力支持推動香港至花蓮航線，嘉惠兩地人民交流，深化經貿繁榮發展，意義相當深遠 。

黃柏燊還說，現在的年輕人旅遊型態逐漸不同，並非老是走訪大都會城市，反而更加喜歡像花蓮有品味、有特色的旅遊資源，建議縣政府赴香港對外加強行銷花蓮，以爭取大灣區更多國際性客源。

縣長徐榛蔚、縣政府觀光處長余明勳等人，除了親自接待外，也向香港快運一行人表達誠摯歡迎直航包機。為了促進地方經濟發展及提升觀光產業競爭力，花蓮縣政府積極爭取國際旅客前來花蓮旅遊，推動一系列國際觀光宣傳與合作計畫。透過政府、民間與業界協力，積極擴大花蓮國際能見度，近期研擬赴香港加強宣導行銷，期望吸引更多外國旅客前來感受花蓮獨特魅力。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，縣府、香港快運及花蓮航空站今年 7 月5日就啟動包機直航的可行性進行視訊會議討論，並力邀香港快運前來花蓮踩線，隨後香港快運航空公司企業事務部總監陳樂駿及經理曾淑貞一行即於 9 月初訪花進行 4天3夜踩線，考察花東縱谷、東部海岸、原鄉部落等處，深入了解花蓮的旅遊資源與發展潛力，增加香港直飛花蓮包機航線的信心。

傅崐萁指出，縣府積極尋求突破花蓮交通困境，致力推動與國際接軌航線，開啟花蓮直航香港的大門，不僅大幅縮短交通往返時程，更為花蓮縣帶來更多國際旅客，便利花蓮鄉親前往香港及轉機至歐洲、東南亞、日本東京及大陸等城市，對內為觀光產業挹注活力，對外打通花蓮對國際城市航運通道，讓花蓮成為更多國際遊客的理想旅遊目的地，進一步提升花蓮國際知名度。

香港快運公司指出，香港快運航空公司自成立以來，一直致力於為旅客提供優質且經濟實惠的航空服務，至今已開通直飛亞洲超過 25個精彩航點，行政總裁毛裁潔瓊成功開創航運新局面，尤其看好花蓮觀光巨大潛力，未來將視需求增加航班次數，促進香港與台灣花蓮縣雙方經濟與觀光交流的重要橋樑，堅信在雙方共同努力下，花蓮與香港將再次連接起來，促進雙方在經濟、文化、旅遊等多方面交流與發展，為兩地人民帶來更多便利與機遇。

