花蓮22歲男謊報「老翁落水」　百人颱風天下溪搜救

▲花蓮一名22歲何姓男子謊報「老翁落水」，讓警消冒著危險搜救。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者柯政誟、鄒鎮宇／花蓮報導

山陀兒颱風侵襲期間，花蓮一名22歲何姓男子打電話報案，聲稱秀林鄉水源村美崙溪上游有一名老翁遭溪流沖走，讓警方在颱風天出動上百人搜救。最後，何男才坦言是謊報，被依違反災害防救法送辦。

警方表示，何姓男子2日聲稱經過水源橋時，看見溪流內石頭上有一名老翁疑似酒醉，後見其掉落被溪水沖走，何男見狀便請友人撥打110報案。

警方不敢大意，立即通報花蓮縣消防局協助搜救，花費3天搜救均未發現有人被溪水沖走。另外，警方同步與水源村村長等人在村內挨家挨戶清查，確認年長村民都沒有失蹤，且經警方調閱週遭監視器亦未見何男所述之人。

▲▼警消搜救畫面。（圖／記者柯政誟翻攝）



水源派出所所長王逸仙經過反覆查證及訪談當日現場相關人員後，以其經驗研判疑似為謊報案件，於10月7日再次約談何男，何男在看到多方證據驗證下已無法隱瞞，遂向警方坦承係謊報惡作劇。

可惡的是，何姓男子報案後，還跑回溪水旁接受採訪，比手畫腳地描繪當時是如何看到老翁被水沖走的。

對此，吉安分局全案將依違反災害防救法第53條1款，移送花蓮地方檢察署偵辦。

吉安分局長林俊廷呼籲，依據災害防救法第53條規定：散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；民眾切勿謊報災害事件，不但造成社會資源的耗費，亦會受到法律的處罰。