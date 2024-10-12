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西班牙男涉詐10億躲台灣！被爆在台北鬧區開餐酒館　警方拿他沒轍

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲奧納德在台灣沒有犯罪紀錄，且台灣與西班牙、義大利無司法互助協議，若沒有提出協助請求，台灣執法單位無權採取行動。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

48歲西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉嫌在義大利犯下詐欺案，合計金額超過3,000萬歐元（約新台幣10億元），如今人就躲在台灣，更是在台北市開了餐廳、餐酒館。不過，因為奧納德在台無犯罪紀錄，義大利、西班牙也沒有提出協助請求，因此台灣執法單位無權對奧納德採取行動。

據了解，奧納德涉嫌在義大利特倫托（Trento）成立公司，假扮成西班牙知名租車業者的分支機構，並且藉由出租的名義，陸續將上千輛車轉售給第三者，甚至是賣到國外去，犯罪金額高達3,000萬歐元（約新台幣10億元）。

義大利警方開始調查以後，奧納德的公司2019年破產，而他也下落不明，有將近5年的時間沒有再出現。不料先前傳出消息，奧納德人很有可能在台灣。

沒想到，目前又有消息傳出，奧納德不但人在台灣，甚至還在台北市大安區2處開設西班牙餐廳、西班牙餐酒館，其中一間已經倒閉，變成義大利餐廳，不過餐廳最後核准變更日期的時間，與西班牙餐酒館改為義大利餐廳的時間相近，讓外界懷疑只是換名字重新開幕。

除了這兩間餐廳以外，奧納德疑似還有在士林區開設西班牙餐廳，且名下還有其他公司，在台灣的產業相當多。

雖然奧納德犯了詐騙案，但因為在台灣無犯罪紀錄，且台灣與義大利、西班牙沒有司法互助的協議，若義大利沒有請求協助，台灣的相關單位無權採取行動。刑事局接獲消息後，已在積極了解案情當中。

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