火車頭追撞！埃及列車出軌「車廂插進水中」1死21傷

▲列車2節車廂落水,部分車體出現明顯受損凹陷。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

埃及敏亞省(Minya)13日一列載客火車車尾遭火車頭撞擊出軌,其中2節車廂墜入鄰近水道,造成至少1人死亡、21人受傷。已知當時列車上有數十人,事故原因正在調查中。

20 people were injured when a train collision in Egypt's Minya Province caused two carriages to plunge into the Ibrahimiyah Canal, according to Egyptian authorities https://t.co/9c6W0rDoad pic.twitter.com/iTqzrBZsLu