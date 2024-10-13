「喜歡從後面」人妻激戰小王嬌嗔：都捏很大力　夫見對話怒告

▲台南一名人夫發現妻子和小王的鹹濕對話，怒將小王告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人夫發現妻子出軌，還和小王有「你都捏很大力」、「喜歡從後面、為什麼」等露骨對話，怒將小王告上法院求償20萬元。台南地院審理，判小王侵害配偶權，應賠償12萬元。

人夫主張，小王明知妻子已婚，還和她互傳煽情LINE對話並發生性行為，包含妻子對小王說「你下次不要那麼用力、捏捏(胸部)會痛」、「你都捏很大力」，兩人還有「我們要不要乾脆當砲友就好了，沒有期待我比較不會心累」、「喜歡從後面、為什麼」、「沒有為什麼啊寶貝、只是覺得很性感」、「(旅館照片)寶貝房間就這件確定了喔」、「我有看到我剛剛抓寶貝太大力、不過應該不是抓的、是我咬的」、「我還是會乖乖X外面啊」、「可能是我讓寶貝太刺激」，小王不僅以「寶貝」稱呼人妻，還約「嗯嘛一下」，讓人夫看了大受打擊，對小王求償20萬精神撫慰金。

全案審理時，小王對人夫的指控並不否認，但表示交往時他並不知道人妻已婚。不過法官認為，小王和人妻交往3、4個月時，曾問她「這樣相約出去，妳老公會不會生氣」，然而人妻沉默不語，依常理在男女交往期間，小王看到人妻默認，應該會繼續追問，可見小王早在2022年6、7月就已知道人妻已婚，判小王侵害配偶權，應賠償12萬元。可上訴。