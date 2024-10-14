高速衝撞多個號誌！　法國特斯拉「起火燃燒」釀4死

▲法國一輛特斯拉起火燃燒造成4人死亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

法國一輛特斯拉13日晚間發生車禍，整輛車子起火燃燒，造成車內4人當場死亡，目前事故原因還在進行調查。

根據《每日郵報》報導，這起事故發生在13日晚間10時45分左右，當時這輛特斯拉在尼奧爾市（Niort）郊外撞擊多個路標後起火。救援人員趕抵現場時，車上包含司機在內共4人皆已死亡，這4人是附近梅勒市（Melle）一間餐廳的員工。

當地一名法官表示，目前無法確認起火原因，「已展開相關調查以確定這起致命事故的原因和經過，並將針對車輛進行專業鑑定。」

近年來像電動自行車（e-bike）、電動滑板車（e-scooter）和電動車等使用鋰離子電池的設備所引發的火災在英國逐漸增多；數據顯示，過去1年電動自行車的電池火災已增加了70%，有270台鋰電池設備起火。

對於傳統的汽油或柴油車火災，通常只需派出一輛消防車應對，但由於電動車或混合動力車使用鋰離子電池，消防隊現在通常會派出兩個單位進行處理。此外，這些火災還會釋放有毒氣體，如氰化氫和一氧化碳，對周圍人員構成二次風險。

專家警告，隨著電動車普及，消防隊面臨的壓力將大幅增加。