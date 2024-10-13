台中公車又出事！起步猛撞右轉奧迪　司機放3包乖乖沒用

▲台中客運昨日在北屯區撞上一台奧迪轎車，警方初判是公車駕駛起步未注意釀禍。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區崇德路昨日發生一起車禍，一輛台中客運自路邊起步時，不慎撞上另台在該處路口右轉的奧迪轎車，導致公車左前車頭撞凹奧迪車身。警方研判，是公車駕駛起步未注意釀禍。現場照片顯示，公車駕駛座前還放上3包有保佑順利之意的零食乖乖。

▲▼該輛公車駕駛座前還放置3包乖乖，結果駕駛起步未留意發生車禍。（圖／民眾提供）



事發在昨日12時23分，35歲賴姓公車司機駕駛台中客運自北屯區崇德一路站起步，疑似未注意到另名27歲潘男駕駛奧迪轎車正在右轉，2車在該處撞停。有目擊民眾稱，當下駕駛趕緊下車，打電話報警，公車把轎車的車門撞出一個凹洞。

現場照片顯示，奧迪轎車被台中客運撞上後，車門留下大面積橘色烤漆，右側車門幾乎全毀。該輛公車受損較輕微，但左前車頭仍可見損傷，該名駕駛還在座位前放置多包乖乖零食，不料起步時未注意車輛就在眼前，猛力撞上釀禍。

第五警分局說，經查雙方駕駛均無酒駕，現場無人受傷，初步研判為公車駕駛起步未注意，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。

▲▼事發地點在北屯區崇德路與崇德一路口，該公車站就在轉彎處前5公尺。（圖／記者許權毅攝）

