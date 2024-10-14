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燒臘店雞腿便當驚見「活蛆蠕動」！店家1理由打臉：不排除提告

▲▼ 。（圖／）

▲有民眾PO文，稱在燒臘店買的雞腿便當內，竟有不明黑色細蟲爬動。（圖／翻攝　threads）

圖文／CTWANT

有網友到台中市南區某家燒臘店購買雞腿便當，豈料打開近看，竟有滿滿的黑色細蟲在雞腿上蠕動，令他瞬間食慾全無。對此，店家則喊冤，表示雞腿經一定時間的冰凍處理，且用高溫滷過，幾乎不可能會出現活體蟲，打算報警處理。對此，台中市衛生局食品藥物安全處表示，將稽查究辦，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

該名網友於12日在Threads上發文指，「本想吃個晚餐轉換一下賣車心情，滿心期待打開，看到的不是我最愛的雞腿而是滿滿的蛆」，在影片中可看到，雞腿肉上有許多隻黑色細蟲正在四處蠕動。

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據TVBS報導，店家否認自家便當出現蛆，表示雞腿經一定時間的冰凍處理，且用高溫滷過，烹調時間半小時，幾乎不可能會出現活體蟲，透露目前不排除報警處理，要用法律途徑解決。

對此，食安處13日回應，據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止病媒或其它雜物混入食品中。對於民眾反映餐點中含有異物，已錄案將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

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