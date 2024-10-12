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社會 社會焦點 保障人權

正妹汽車業務偷吃2男！自稱「小鮑魚」聊色　綠帽夫摩鐵堵人怒告

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲人妻汽車業務偷吃2男被丈夫發現，丈夫怒將2男告上法院。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名正妹人妻擔任汽車業務期間，不僅和男同事上摩鐵被丈夫抓包，又和其他同行互傳鹹濕訊息，自稱「小鮑魚」，大聊「很想吃吃看」、「你的大蛇沒有毛毛」等性話題，讓丈夫看了大受打擊，離婚並將兩名小王告上法院，桃園地院審理，法官判定兩人都侵害配偶權，要賠人夫各35萬、15萬。可上訴。

人夫主張，妻子琳琳(化名)在中壢某汽車公司擔任銷售業務，認識同公司男業務阿偉(化名)，兩人發展戀情被他發現，經他質問，琳琳坦承在去年2月20日曾帶阿偉回家獨處1小時，他檢查琳琳的手機，又發現兩人還互傳「是我自己爬上去的嗎」、「是我拉妳起來的，那下次可以看到妳主動爬上來嗎」等對話，阿偉更說「我要入侵妳的iphone」，傳送自拍照和生殖器照片給琳琳。

人夫指出，今年3月他拍攝到琳琳將車停在路邊，接著上了阿偉的車並開進摩鐵，同月25日他到又跟著到摩鐵外守候，親眼目睹琳琳坐著阿偉的車從門口駛出，雙方發生衝突，還驚動警察到場，顯見琳琳和阿偉曾多次發生性行為。

人夫說，琳琳因工作參加車商聚會，又認識另一家公司的所長阿浩(化名)，兩人互傳曖昧訊息，互稱「BB」、「最愛你惹」，阿浩還傳訊說「舔逼可示範，甲賽無法，妳洗澡了嗎」、「想爽」，琳琳也說「我很想吃吃看」，另兩人還有「穿上小丁，再來等等喝點酒」、「妳在哪」、「在你心裡」、「在我褲襠裡、躲好別被發現」、「有我都躲在雙蛋」，以及琳琳說「對我來說，是新口味(愛心)」、「你的大蛇沒有毛毛」、「我以為你說我的小鮑魚」，阿浩回應「我看妳也是精蟲衝腦」，琳琳也回以「寂寞難受」貼圖。另還有阿浩在視訊中對著鏡頭親吻的畫面，都顯示兩人不是普通朋友。

人夫表示，阿偉和阿浩已嚴重破壞他與琳琳間的信任，讓他家庭破碎，身心受創，已在今年7月和琳琳離婚，要再對阿偉、阿浩各求償50萬、70萬元。

全案審理時，兩男皆否認和琳琳有逾越普通男女關係，不過法官檢視相關證據，認為兩人侵害配偶權，審酌阿偉目前從事餐飲業，前年所得約86萬，阿浩前年所得約232萬元等情，判阿偉要賠35萬、阿浩要賠15萬元。可上訴。

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