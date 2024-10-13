靠勞力賺錢！她納悶「薪水比發展性重要嗎」　網點頭：沒錢有啥用

▲原PO好奇，薪水比發展性更重要嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

找一份工作時，更看重薪水多寡，還是未來有無發展性？近來有網友發文表示，她發現蠻多人都會選擇薪水高卻相對沒有發展性的工作，但如果真的要靠勞力賺錢，一開始就不用讀到大學了吧？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「薪水比發展性重要嗎」為標題發文，提到現在有不少人都會選擇薪水高卻相對沒有發展性的工作，文書職似乎已經沒有這麼受歡迎了，是她想太多嗎？還是其實坐在辦公室是薪水低又沒前景？原PO認為，若是要靠勞力賺錢，那一開始就不用讀到大學了吧？而且如果是這樣，讀書好像就變得沒什麼用了。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「大餅很多，錢到手才是真理」、「錢多最重要，其他根本不重要」、「拿到錢才是真的」、「說實話，我覺得薪水真的重要得多」、「有發展但沒錢有啥用」、「放不下面子，又賺不到裡子，等到需要錢（卻）拿不出來才叫丟臉」、「工作沒發展性，也不用一技之長，但是薪水可以穩定到10萬，啊啊真香」。

還有網友表示，「辦公室文職的薪水其實沒有想像中的高，除非是金融會計或法律類。一般行政的薪水我看蠻多公司都只有2萬7到3萬，而且升遷管道不明」、「我坐辦公室的，有時候蠻討厭辦公室的工作，不是因為薪水，是因為人」、「你讀那麼多書不就是為了賺錢嗎」、「讀書和錢不一定有直接關係，我認為自我的提升也很重要，所以不會因為畢業了，我就不看書了」。