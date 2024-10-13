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颶風海倫肆虐「他全家11人喪命」　極端洪災沖垮80年大家族

▲▼美國海倫颶風災情。（圖／路透）

▲颶風海倫重創美國東南部。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

颶風海倫（Helene）於10月初重創美國東南部6州，北卡州費爾維尤（Fairview）遭到史詩級洪水及土石流重創，一個家族已經在當地生活80年，卻在這場史詩級災難中失去11名成員。

▲▼海倫颶風災情。（圖／路透）

颶風海倫帶來災難性降雨、前所未見的洪災與土石流，造成超過230人死亡。其中，北卡州西部班康郡（ Buncombe County）出現極端洪災，一場土石流更摧毀了費爾維尤多棟房屋，奪走住戶性命，9月28日被地方官員形容遭遇「聖經裡描述的災難」。

傑西．克雷格（Jesse Craig）表示，他的家族過去80年都在費爾維尤生活，當地居民甚至會暱稱這裡是「克雷格鎮」（Craigtown），如今他的父親、母親、叔叔、嬸嬸、姑婆、叔公、堂親及遠房表親，卻都因為颶風而罹難。

傑西10月8日接受ABC採訪時說，費爾維尤「現在已經面目全非了，但這是我出生與成長的地方」，「我們永遠也搞不懂。你知道的，這是我們的社區，我們的小鎮。我不知道還會不會像以前一樣。」

▲▼美國海倫颶風災情。（圖／路透）

幸好，傑西與妻子的鄰居、好友紛紛團結送暖，聯手發起網路募資，幫助這對夫妻籌措巨額喪葬費用，以及其他家族成員的醫療費。他們表示，將繼續提醒人們颶風海倫帶來的破壞，並且在未來數年，致力重建費爾維尤。

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