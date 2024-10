颶風強襲！美船長「水上漂流」奇蹟獲救　救援空拍畫面曝光

▲美國海岸防衛隊公布救援影片。(圖/翻攝自U.S. Coast Guard)

記者詹雅婷/綜合報導

颶風密爾頓(Milton)侵襲美國至少奪走16條人命,佛州災情不斷傳出,除了巨蛋屋頂被掀翻、民宅毀壞、出現巨大天坑,還有一名漁船船長被發現漂在距離陸地約48公里的水面上,奇蹟獲救。

CNN、BBC等報導,美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)10日公開漁船船長戴夫(Dave)獲救的空拍畫面,但整起事件要從7日說起。7日這天,他與一名船員因船隻無法使用被直升機救起,並安排船隻打撈作業,到了9日這天他返回船上,發現船舵出問題,不過當時颶風準備登陸,相關人員透過無線電跟他說,穿上救生衣、抓好緊急定位信標(emergency locator beacon),留在船上迎接颶風到來。

A boat captain rode out Hurricane Milton overnight in the Gulf of Mexico before he was found clinging to a cooler around 30 miles offshore and rescued by helicopter Thursday afternoon, the U.S. Coast Guard said in a statement. https://t.co/j3blZlPPjt pic.twitter.com/70qz8AP93B