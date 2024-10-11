颶風強襲！美船長「水上漂流」奇蹟獲救　救援空拍畫面曝光

▲美國海岸防衛隊公布救援影片。（圖／翻攝自U.S. Coast Guard）

記者詹雅婷／綜合報導

颶風密爾頓（Milton）侵襲美國至少奪走16條人命，佛州災情不斷傳出，除了巨蛋屋頂被掀翻、民宅毀壞、出現巨大天坑，還有一名漁船船長被發現漂在距離陸地約48公里的水面上，奇蹟獲救。

CNN、BBC等報導，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）10日公開漁船船長戴夫（Dave）獲救的空拍畫面，但整起事件要從7日說起。7日這天，他與一名船員因船隻無法使用被直升機救起，並安排船隻打撈作業，到了9日這天他返回船上，發現船舵出問題，不過當時颶風準備登陸，相關人員透過無線電跟他說，穿上救生衣、抓好緊急定位信標（emergency locator beacon），留在船上迎接颶風到來。

A boat captain rode out Hurricane Milton overnight in the Gulf of Mexico before he was found clinging to a cooler around 30 miles offshore and rescued by helicopter Thursday afternoon, the U.S. Coast Guard said in a statement. https://t.co/j3blZlPPjt pic.twitter.com/70qz8AP93B — CBS News (@CBSNews) October 11, 2024

已知當時浪高約1.8公尺至2.4公尺，風速約莫每小時48公里，隨著颶風進逼，天氣狀況更加惡劣，戴夫9日與海岸防衛隊值班人員失聯。救援行動10日展開，在距離長船礁（Longboat Key）約48公里的水面上發現戴夫的身影，他當時穿著救生衣、靠著保冷箱漂浮，在下午1時30分左右獲救。

聖彼德斯堡區指揮中心負責人格雷迪（Dana Grady）指出，戴夫之所以能夠倖存，是因為有救生衣、緊急定位信標、保冷箱。

颶風密爾頓至今造成16人死亡，美國多地傳出災情，光芒隊主場純品康納球場屋頂嚴重受損，大量碎片落入球場內部及座位區，水淹進民宅內部、部分地區水淹及胸，民宅屋頂也被掀翻，還有塔吊損壞倒塌撞在一棟建築物上，希爾斯波羅郡（Hillsborough）出現巨大天坑。

▼颶風密爾頓至今奪走16條人命，各地災情不斷。（圖／路透）

▼大樓、民宅都出現受損。（圖／達志影像／美聯社）