分析／全黨一命挺過罷樑危機！謝國樑保江山3關鍵　慎防2026綠出招

▲謝國樑成功保住基隆江山。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案今（13日）結果出爐，同意票6萬9934張，不同意票8萬6014張，謝國樑在驚滔駭浪中挺過罷免危機。分析謝國樑過關要素，首先引發罷免原因之一的基隆東岸商場爭議，在基隆市府官司四連勝後，罷免正當性遭質疑;其次，民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，「罷樑」議題被邊緣化，但也激起白營力挺謝國樑;而前基隆市長的民進黨祕書長林右昌後期親上火線發表「罷樑長文」，坐實民進黨就是此次罷免的幕後黑手，催出「反惡罷」能量，讓謝國樑最終度過難關。

由社運團體「山海公民拆樑行動」發起的基隆市長罷免案，在10月13日進行最終投票。為避免謝國樑遭罷免後全台各地掀起「罷藍委」骨牌效應，國民黨對此次拆樑行動嚴陣以待，力催基隆的國民黨支持者出門投票；不僅國民黨中央固樑小組每周開會，隨時掌握輿情脈動，每周末更有藍營大咖親赴基隆輪番助陣謝國樑，前總統馬英九前後共10次前往基隆與謝共同掃街、逛市場，連藍營直轄市長蔣萬安、張善政、盧秀燕、台北市副市長李四川及多名藍委也相繼前往基隆助陣，喊話基隆市民「把握會做事的好市長」。

就在國民黨努力點燃基隆市長罷免案戰火、形塑「藍綠對決」激戰局面，力拼反罷免票數輾壓同意罷免票數的同時，前海基會董事長鄭文燦涉貪遭羈押、民眾黨總統大選帳目不清，以及柯文哲捲入京華城容積率弊案等政壇「核爆」事件，硬是轉移了社會大眾的目光及討論，讓不管是「罷樑」還是「固樑」的號召令，都被淹沒在社會輿論之中。

一名黨務人士對此評析，雖然當時「罷樑」熱戰無法升溫，但要冷卻也降不了，其實對謝國樑未必是一件壞事，反而更激起小草投票動力，而國民黨及謝團隊調整腳步，重心放在宣傳市政，並於此時定調「民進黨選輸了想重選」，台中市長盧秀燕挺樑時的一席「少數人因利益而發動罷免」，更是一語擊中此次罷免案核心關鍵。

罷樑倒數一個月，原先只在檯面下「暗助」罷免團體的民進黨，隨著投票日逼近也終於不演了，林右昌屢添罷樑柴火、發千字文，要支持者投票，民進黨不分區立委沈伯洋更站上拆樑宣傳車，民進黨合流公民團體，讓先前極力凸顯「中立」的說法不攻自破，國民黨也順勢撿到槍，揭露民進黨文宣，早在8月就已經出現在罷樑團體「側翼組織」的官網上，內容甚至一模一樣。

罷免案後期，國民黨與民進黨互告多次，成為政黨攻防，選戰煙硝味濃，國民黨更是每周重兵集結，縣市長、立委排班相繼到基隆應援，連立法院長韓國瑜都在最後關頭陪謝國樑車掃，用團結召喚支持者歸隊。而謝國樑則憑藉東岸商場爭議在市府官司連勝，罷免正當性各方質疑，讓罷免案有轉機，加上輿論戰方面，國民黨主攻林右昌施政弊端，再強化罷樑動機與民進黨政治目的掛勾。

「護樑行動」國民黨全面介入，更是把罷免戰當成市長連任的正式選戰打，回顧2022年九合一大選，謝國樑當時以9萬6784票打敗民進黨候選人蔡適應的7萬1354票，讓國民黨收復失去8年的失土，此次不同意票獲得8萬多票，領先同意票逾1萬6000票，但仍距離謝國樑2022年的得票率有所差距，雖說要催出原來市長選舉的支持者出來投票，本就有難度，但謝國樑為拚2026連任，同樣須將此次罷免視為警訊，未來施政上得更加細緻，慎防民進黨後續出招。

