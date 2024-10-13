　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／全黨一命挺過罷樑危機！謝國樑保江山3關鍵　慎防2026綠出招

▲▼ 謝國樑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲謝國樑成功保住基隆江山。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案今（13日）結果出爐，同意票6萬9934張，不同意票8萬6014張，謝國樑在驚滔駭浪中挺過罷免危機。分析謝國樑過關要素，首先引發罷免原因之一的基隆東岸商場爭議，在基隆市府官司四連勝後，罷免正當性遭質疑;其次，民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，「罷樑」議題被邊緣化，但也激起白營力挺謝國樑;而前基隆市長的民進黨祕書長林右昌後期親上火線發表「罷樑長文」，坐實民進黨就是此次罷免的幕後黑手，催出「反惡罷」能量，讓謝國樑最終度過難關。

由社運團體「山海公民拆樑行動」發起的基隆市長罷免案，在10月13日進行最終投票。為避免謝國樑遭罷免後全台各地掀起「罷藍委」骨牌效應，國民黨對此次拆樑行動嚴陣以待，力催基隆的國民黨支持者出門投票；不僅國民黨中央固樑小組每周開會，隨時掌握輿情脈動，每周末更有藍營大咖親赴基隆輪番助陣謝國樑，前總統馬英九前後共10次前往基隆與謝共同掃街、逛市場，連藍營直轄市長蔣萬安、張善政、盧秀燕、台北市副市長李四川及多名藍委也相繼前往基隆助陣，喊話基隆市民「把握會做事的好市長」。

就在國民黨努力點燃基隆市長罷免案戰火、形塑「藍綠對決」激戰局面，力拼反罷免票數輾壓同意罷免票數的同時，前海基會董事長鄭文燦涉貪遭羈押、民眾黨總統大選帳目不清，以及柯文哲捲入京華城容積率弊案等政壇「核爆」事件，硬是轉移了社會大眾的目光及討論，讓不管是「罷樑」還是「固樑」的號召令，都被淹沒在社會輿論之中。

一名黨務人士對此評析，雖然當時「罷樑」熱戰無法升溫，但要冷卻也降不了，其實對謝國樑未必是一件壞事，反而更激起小草投票動力，而國民黨及謝團隊調整腳步，重心放在宣傳市政，並於此時定調「民進黨選輸了想重選」，台中市長盧秀燕挺樑時的一席「少數人因利益而發動罷免」，更是一語擊中此次罷免案核心關鍵。

罷樑倒數一個月，原先只在檯面下「暗助」罷免團體的民進黨，隨著投票日逼近也終於不演了，林右昌屢添罷樑柴火、發千字文，要支持者投票，民進黨不分區立委沈伯洋更站上拆樑宣傳車，民進黨合流公民團體，讓先前極力凸顯「中立」的說法不攻自破，國民黨也順勢撿到槍，揭露民進黨文宣，早在8月就已經出現在罷樑團體「側翼組織」的官網上，內容甚至一模一樣。

罷免案後期，國民黨與民進黨互告多次，成為政黨攻防，選戰煙硝味濃，國民黨更是每周重兵集結，縣市長、立委排班相繼到基隆應援，連立法院長韓國瑜都在最後關頭陪謝國樑車掃，用團結召喚支持者歸隊。而謝國樑則憑藉東岸商場爭議在市府官司連勝，罷免正當性各方質疑，讓罷免案有轉機，加上輿論戰方面，國民黨主攻林右昌施政弊端，再強化罷樑動機與民進黨政治目的掛勾。

「護樑行動」國民黨全面介入，更是把罷免戰當成市長連任的正式選戰打，回顧2022年九合一大選，謝國樑當時以9萬6784票打敗民進黨候選人蔡適應的7萬1354票，讓國民黨收復失去8年的失土，此次不同意票獲得8萬多票，領先同意票逾1萬6000票，但仍距離謝國樑2022年的得票率有所差距，雖說要催出原來市長選舉的支持者出來投票，本就有難度，但謝國樑為拚2026連任，同樣須將此次罷免視為警訊，未來施政上得更加細緻，慎防民進黨後續出招。
 

ET快訊
蕭敬騰爸爸說話了！　致詞喊話：你們要添丁
分析／全黨一命挺過罷樑危機！謝國樑保江山3關鍵
蕭敬騰哭了！愛妻Summer感人告白「下輩子還要在一起」全場
中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.
快訊／8.6萬不同意罷免票力挺　謝國樑含淚感謝全文曝
快訊／罷免謝國樑失敗　民進黨發聲了
狄鶯原要下台中力挺！「孫安佐阻止」揭孫鵬反應
蕭敬騰世紀大婚「半個演藝圈都來了」！　賓客名單超大咖
快訊／謝國樑罷免案未過　民眾黨發聲了
快訊／最終票數出爐！　不同意高達85953票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！藍軍守住基隆

謝國樑挺過罷免難關　藍委齊嗆民進黨：拒絕「輸不起的延長賽」

固樑成功！藍續推選罷法修法　許宇甄：改正罷免連署錯假亂象

中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.44％

酸綠罷樑失敗「顏面盡失」　王鴻薇：林右昌不用扛敗戰責任？

分析／謝國樑過關「藍熱戰、綠棄守」　黨未開綠燈、地方左右為難

謝國樑保住基隆市長　民進黨2提醒：不應歡欣而要警惕

分析／全黨一命挺過罷樑危機！謝國樑保江山3關鍵　慎防2026綠出招

恭喜謝國樑挺過罷免！　韓國瑜獻上祝福：謝謝基隆，祝福台灣

謝國樑罷免案未過　民眾黨要民進黨反省：「綠色新威權」讓人無法忍受

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！藍軍守住基隆

謝國樑挺過罷免難關　藍委齊嗆民進黨：拒絕「輸不起的延長賽」

固樑成功！藍續推選罷法修法　許宇甄：改正罷免連署錯假亂象

中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.44％

酸綠罷樑失敗「顏面盡失」　王鴻薇：林右昌不用扛敗戰責任？

分析／謝國樑過關「藍熱戰、綠棄守」　黨未開綠燈、地方左右為難

謝國樑保住基隆市長　民進黨2提醒：不應歡欣而要警惕

分析／全黨一命挺過罷樑危機！謝國樑保江山3關鍵　慎防2026綠出招

恭喜謝國樑挺過罷免！　韓國瑜獻上祝福：謝謝基隆，祝福台灣

謝國樑罷免案未過　民眾黨要民進黨反省：「綠色新威權」讓人無法忍受

法拉利姐逛夜市「站進魚池唱歌」　難擋大額紅包誘惑：頂多被警察帶走

汽機車改排氣管「未認證明年1／1起開罰」！桃園市今年已2021輛驗過

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！藍軍守住基隆

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

謝國樑挺過罷免難關　藍委齊嗆民進黨：拒絕「輸不起的延長賽」

王心凌終於開口「《天國嫁衣》20年神曲」　主辦遭罰10萬甘願：值得

固樑成功！藍續推選罷法修法　許宇甄：改正罷免連署錯假亂象

蕭敬騰哭了！愛妻Summer感人告白「下輩子還要在一起」全場落淚

北市南港研究院路溝渠驚見女性浮屍　警消打撈調查中

中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.44％

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

政治熱門新聞

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！

即／基隆「章魚里」結果出爐！353票不同意票勝出

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

基隆市長罷免投票「不同意過半」　拆樑團體宣布行動失敗

快訊／國防部：中共航母遼寧號駛入巴士海峽

國民黨全黨挺謝國樑　許智傑：藍營仍難避免明年罷免潮

謝國樑罷免案未過　白要綠反省

鍾小平現身基隆「突喊1句話」　涉違反選罷法

快訊／罷樑失敗！　國民黨：沒有正當性的罷免不會獲支持

即／罷樑確定失敗！謝國樑面展笑容現身謝支持

謝國樑保住基隆市長　民進黨2提醒：不應歡欣而要警惕

即／謝國樑激動哭了！將拜訪罷樑領銜人

蔡英文啟程訪歐　行程曝光「傳達台灣人民堅定信念」

更多熱門

相關新聞

綠罷樑失敗　王鴻薇：林右昌不用扛責任？

綠罷樑失敗　王鴻薇：林右昌不用扛責任？

基隆市長謝國樑罷免案今（13日）落幕，最終不同意票一路領先，謝國樑成功保住基隆江山。國民黨立委王鴻薇對此表示，謝國樑獲得市民肯定，民進黨面子盡失，民進黨秘書長林右昌難道不需要扛敗戰責任嗎？

謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆

謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆

謝國樑保住基隆市長　民進黨2提醒：不應歡欣而要警惕

謝國樑保住基隆市長　民進黨2提醒：不應歡欣而要警惕

恭喜謝國樑挺過罷免　韓國瑜獻上8字祝福

恭喜謝國樑挺過罷免　韓國瑜獻上8字祝福

謝國樑罷免案未過　白要綠反省

謝國樑罷免案未過　白要綠反省

關鍵字：

國民黨謝國樑罷免民進黨林右昌

讀者迴響

熱門新聞

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

她穩交「找月老報告」被甩！網認：斬很快

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員痛回1句

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化

更多

最夯影音

更多

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面