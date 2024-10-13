「2024慈湖十尚音樂季」演唱會　10／13最後一日千萬別錯過

▲復古時尚秀。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，「2024慈湖十尚音樂季」在雙十假期的大溪慈湖園區熱鬧演出，今(13)日是十尚音樂季的最後一天，現場不僅有桃園在地表演團體大嵙崁絲竹樂團演出、Swing搖擺舞會現場帶著大家體驗30年代的時尚，最後還邀請到「小鳳飛飛」方寧、沈文程和葉璦菱壓軸演出，帶大家重溫經典音樂的魅力。

三天活動結束後，未來的慈湖園區將朝向市集與表演常駐的方向努力，不僅可以吸引更多民眾前來慈湖園區遊玩的意願，也希望透過開放表演團體演出的方式，為更多表演團體創造一展長才的舞台與機會，未來的慈湖園區不僅是旅遊資訊站，也會是假日輕旅行的好去處。

市府觀旅局表示，12日的時尚演唱會邀請到擋酒部隊、JJ原木樂團兩個在地表演團體以音樂倒流慈湖園區的時光，接續再由10位伊林名模以一場復古時尚秀帶領大家穿越時空回到過去，每位名模身穿臺北時裝週設計師郭恆生的作品，一同演繹復古時尚懷舊風潮，郭設計師擅長取用臺灣老照片為靈感，重新組織當時的臺灣服飾風格，將漢人的大襟衫、旗袍、長袍馬褂，以及西方的洋裝、西服等剪裁方式與版型組合，再一次次的試驗中找到屬於臺灣「多元」的意識點，呈現出當時「臺灣風」的豐富。

▲2024慈湖十尚音樂季演唱會。（圖／觀旅局提供）

接著由重磅歌手方季惟、曾心梅和溫昇豪，以首首金曲帶領現場觀眾回味過去屬於自己的那段光輝歲月，這裡非常感謝民眾熱情參與，顯示慈湖園區的潛在韌性很強，市府團隊將持續以不同元素重新詮釋既有風景區，讓桃園境內的景點在不同季節、不同活動的辦理下，會有不一樣的可玩性與獨特魅力，期盼透過景點活化、觀光品牌建立，以及旅遊廊帶串連的方式，有效帶動桃園整體區域的觀光發展。