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紐時：哈瑪斯曾遊說伊朗、真主黨　加入突襲以色列

▲哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯2023年10月7日當天，俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

哈瑪斯策劃2023年10月7日對以色列的恐怖襲擊已超過2年，期間曾試圖說服伊朗與真主黨共同參與。以色列軍方於今年1月在加薩發現的一台電腦中的哈瑪斯秘密會議紀錄，據稱這些紀錄揭示了哈瑪斯的行動計劃。

《紐約時報》報導，哈瑪斯自2021年開始避免與以色列發生重大衝突，目的是讓以色列政府放鬆警惕，並最初計劃於2022年秋季發動襲擊；然而，由於哈瑪斯試圖說服伊朗和真主黨加入行動，襲擊時間被推遲。紀錄顯示，哈瑪斯高層在2023年7月與駐黎巴嫩的伊朗指揮官伊扎迪（Mohammed Said Izadi）會面，尋求支援打擊以色列的敏感目標。伊扎迪表示，伊朗和真主黨在原則上支持，但需要更多時間來「準備環境」。

對於這些指控，伊朗駐聯合國代表團予以否認，並稱該紀錄是偽造的文件。伊朗方面強調，哈瑪斯駐杜哈的官員也聲明，他們對此次行動毫不知情，該行動完全由哈瑪斯駐加薩的軍事部門策劃和執行。真主黨發言人亦表示，根據已故的真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的說法，真主黨對哈瑪斯10月7日發動的「阿克薩風暴」行動並不知情。

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