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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲投「不同意罷免」　許宇甄示警：謝國樑骨牌若倒國家將動盪

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案將在明天投票。國民黨立委許宇甄呼籲基隆市民眾，10月13日一起出來投「不同意罷免」，還給基隆市政府、謝國樑一個安靜的施政空間。她也示警，如果謝國樑這張骨牌倒下，台灣明年恐將迎來更多的罷免，國家將面臨大動盪的對立局面，不利國家社會的穩定，也不利經濟民生的發展。

許宇甄表示，謝國樑擔任基隆市長一年十個月以來，長期承受民進黨仇恨式語言攻擊，以各種莫須有的藉口發動罷免，舉全黨之力、行政手段，積極介入罷免，種種惡跡罄竹難書，明天是守護基隆關鍵的一天，需要基隆市民一起出來力挺善樑。

許宇甄認為，民進黨為了罷免謝國樑，為了拖垮基隆市府施政，先是賴清德假借還願之名到基隆炒熱罷免，行政院長卓榮泰則帶領團隊到基隆宣講，直接拿政府資源做反國會改革及罷免宣傳，緊接著中選會主委李進勇也帶隊干涉罷免選務，監察院則在罷免前夕，派出兩位監委巡察基隆，政府機器全面分工，積極介入基隆罷免，似乎是在為大罷免進行預演，如果謝國樑這張骨牌倒下，台灣明年恐將迎來更多的罷免，國家將面臨大動盪的對立局面，不利國家社會的穩定，也不利經濟民生的發展。

「除了國家機器介入罷免，民進黨中央也沒閒著」，許宇甄直言，民進黨中央由林右昌領軍，透過側翼、幕僚介入罷免活動進行，為了遮掩惡行，還要躲躲藏藏，偽裝毫不知情，賴清德說要團結台灣，卻放任自己民進黨秘書長介入罷免，慣性雙標、謊話連篇，這樣要怎麼做到國慶演說所訴求「國家要團結、社會要安定」的主張？

許宇甄強調，賴清德國慶演說時語重心長的表示，政黨利益永遠不能夠凌駕於人民的利益，這句話說得漂亮，但民進黨有做到總統的期許嗎？民進黨若真希望促成賴總統所說的「國家要團結、社會要安定」主張，朝野應從反對惡質罷免做起，「團結台灣、共圓夢想」不該淪為賴清德欺騙全國民眾的口號，若民進黨真想團結台灣，請民進黨呼籲支持者，10月13日一起出來投「不同意罷免」。
 

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