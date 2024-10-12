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退警網紅「蕭湘公子」遭控襲胸女警　深夜拍34秒影片回應

@user5229626755612

未遇到通靈男警及胡亂指稱我對其襲胸之女警 ???????? 桃園分局中路所 受理案件的這位年輕後輩 他成長了許多 其態度客氣 製作筆錄迅速 給予肯定

♬ 原聲 - 蕭湘瀚 (蕭湘公子)

▲影片中的警員並非蕭男，蕭男為拍攝者，沒有入鏡。

記者黃翊婷／綜合報導

55歲蕭姓退職警員過去在社群平台上，以「蕭湘公子」為名發布一些關於警方的負面訊息，近日傳出今年4月他疑似在派出所內對女警襲胸，桃園地檢署昨日（11日）偵結，並依違反性騷擾防治法提起公訴。對此，蕭男也在11日晚間10時許於抖音發布影片，指稱是女警胡亂指稱他襲胸。

▲▼警察。（圖／CFP）

▲曾擔任警察的蕭男被指控對女警襲胸，但本人否認。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

控訴遭襲胸的女警11日在臉書發文表示，3年前就曾遭蕭男襲胸，當時她請值班學長幫忙，但蕭男並未被捕，還反過來說學長「沒有用」，這件事情最後不了了之；沒想到今年4月蕭男又跑來派出所拍片，並試圖對她襲胸3次，甚至在手被學長抓住之後，仍嘗試繼續摸，所以她也決定將此事公開，不再繼續隱忍。

桃園地檢署11日偵結此案，起訴書中指出，蕭男今年4月12日凌晨0時許在桃園某派出所內持手機拍攝警員值勤畫面，左手疑似朝女警胸部摸去，被喝斥「你不要碰我喔」，仍趁女警不注意時襲胸，涉犯性騷擾防治法，因而對他提起公訴。

不過，蕭男11日晚間10時許也在抖音發布一段34秒的影片回應，影片中，他手持攝影器材拍攝協助受理案件的年輕警員，自己沒有入鏡，他先是稱讚年輕警員成長許多、態度客氣，製作筆錄也很迅速，接著又說「今天沒遇到通靈的，也沒遇到某女警說我襲胸」，反控女警胡亂指稱他涉嫌性騷擾。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
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(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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