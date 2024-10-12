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祭8萬薪仍缺駕駛「客運揭年輕人不來原因」　今聯合徵才釋1300職缺

▲▼開公車,公車司機,投幣,通勤,大眾運輸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲客運人力荒，駕駛缺口高達2215人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李姿慧／台北報導

客運業長年缺駕駛，公路局統計，駕駛缺口達2215人，不少業者開出超過8萬薪資仍找不到人。客運業者分析，少子化加上普遍認知駕駛工作辛苦且社經地位不高，讓年輕人卻步，但在嚴謹法規管理下，客運駕駛工時已輕鬆許多。今日22家客運業者也聯合徵才，釋出1300職缺，媒合成功最高補助14萬元。

根據公路局最新統計，目前公路客運缺員772位駕駛，市區客運缺員1443位駕駛，合計客運業缺2215位駕駛。長年駕駛荒衝擊客運業減班甚至停駛虧損路線，客運業者也頻開出高薪搶人，但駕駛缺口依舊高達2到3成。

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葛瑪蘭客運總經理李俊仁分析，客運業缺員情況嚴重，不僅市區公車也缺，國道客運也缺，甚至開出7、8萬甚至9萬薪水，客運業仍缺駕駛，缺員問題主要是長期性結構問題，並非薪水問題。他說，薪資高都沒人來，除了台灣面臨少子化，年輕人越來越少之外，客運駕駛社經地位不高，加上外界普遍認知駕駛工作辛苦，對這個行業嚮往度不高，造成客運業出現嚴重缺員情況。

李俊仁表示，事實上，現行法規管理嚴謹，客運駕駛工時已輕鬆很多，他百思不解，客運駕駛一天工時8到9小時，20多歲投入最多可領8萬甚至9萬薪水，但依舊找不到人，普遍業界駕駛缺2到3成，他向工會建議提倡禮貌社會運動，鼓勵旅客向駕駛說聲辛苦了，提高對客運駕駛行業認同度。

另外，勞動部規劃第一階段開放僑外生投入客運駕駛，但李俊仁認為僑生是來台灣求學的，幫助有限，呼籲應不限僑生，全面開放外籍移工可從事客運駕駛工作。

▲▼公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲客運業者呼籲全面開放外籍移工投入客運駕駛行業。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

統聯客運則表示，疫情過後一直有缺駕駛問題，主要是很多大客車駕駛在疫情期間轉職，還有年紀大退休，年輕人也不願意投入這個行業，因市區公車客訴比較多，加上行駛平面道路跟小車、摩托車衝突多，停靠站多，比較辛苦，雖然這幾年薪資待遇不差，但仍無法補足缺口，市區公車在地方政府補助下讓客運駕駛加薪幅度較大，人力有些回流，國道客運缺員情況就比較辛苦，有些路線開出7萬到8萬薪水，依舊找不到人，呼籲中央政府比照地方政府，補助業者替國道客運駕駛加薪。

公路局補助客運業者徵才，北中南東舉辦5場招募活動，迄今已完成4場招募，北區聯合招募今天將在新北市板橋車站登場，新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣等地區計22家客運業者設攤，將提供1300多個駕駛職缺，為吸引民眾應徵，具有大客車、大貨車駕照民眾，至3家客運業者攤位諮詢並留下聯絡方式及參加交安宣導活動，就可集點兌換統一超商300元禮券，限量200份。

▲▼公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局舉辦客運聯合招募駕駛活動。（資料圖／記者李姿慧攝）

公路局表示，媒合成功，完成受訓並到職滿3個月，將享有3種補助津貼，符合相關資格者，最高補助可領到近14萬元；連續任職滿1年除了可領取政府補助穩定就業獎勵金6萬元之外，部分業者再加碼補助8萬。

公路局指出，公路局自113年8月24日至10月12日止辦理北區、桃竹苗區、中區、南區、東區共5場次大客車駕駛招募活動，經統計迄今4場次已成功媒合250人。

針對勞動部未來將開放外籍僑生投入客運駕駛行業，公路局表示，根據規定，客運駕駛工作雇主申請聘僱外國人，不得超過雇主申請當月前2個月之前1年僱用員工平均人數之25%。

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