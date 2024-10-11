米妮當眾掀開頭套「真面目」曝光！　網友大驚：是馬力歐嗎

▲迪士尼人偶表演向來是許多粉絲喜歡的環節，工作人員須遵守嚴格的規範。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

迪士尼吉祥物向來是許多人的童年回憶，但這些帶給大家歡樂的表演者，背後卻有著不為人知的辛酸。為了維護迪士尼夢幻的形象，扮演吉祥物的演員必須遵守嚴格的規定，絕對不能在公開場合露出真面目，否則將面臨巨額罰款甚至失業的風險。然而，近日網路上流傳一段影片，一名米妮老鼠在表演結束後，竟在後台當眾脫下頭套，露出「大叔真面目」，甚至還毫不避諱地抽菸、滑手機，讓許多粉絲大感失望，夢幻泡泡瞬間破滅。

抖音和Threads上近日瘋傳一段令人瞠目結舌的影片。一位身穿經典紅白圓點裙的米妮老鼠，在表演結束後，趁著空檔來到後台休息。沒想到，這位看似可愛的米妮，竟在眾目睽睽之下將頭套掀起，露出了一位留著八字鬍的禿頭「中年大叔」的真實面貌！更令人意外的是，這位「大叔」似乎相當疲憊，不僅大剌剌地抽菸，還悠哉地滑著手機，和大家印象中甜美可愛的米妮形象形成強烈對比。據悉，這段影片拍攝地點並非在迪士尼樂園，而是美國拉斯維加斯的一個秀場。

▲一名扮演米妮的工作人員被目睹公然脫掉頭套抽菸，讓眾人對米妮的印象幻滅。（翻攝YT頻道@LaughandTravels）

對此，不少網友議論紛紛，有些人驚呼「夢想破滅」「長大的過程總要揭穿一些真相」「不是說迪士尼的所有角色扮演者，都跟扮演的角色性別一樣嗎？」「真的不可能哈哈哈哈哈，迪士尼角色出來旁邊一定會有工作人員跟著的」「原來是馬力歐在cos米妮」，部分網友則指出恐違反工作守則，「這樣已經違反迪士尼的員工規定，他真的是迪士尼的員工嗎？」

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



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