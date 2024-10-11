廢棄金礦探險驚魂！12人「電梯故障」受困地底6小時　1人明顯死亡

#BREAKING - First responders are converging on the Mollie Kathleen gold mine in Cripple Creek #Colorado after an equipment malfunction at the mine. Widespread reports that ten people are still trapped in the mine while 11 others have been rescued. The gold mine is a tourist pic.twitter.com/5lCBq4CTab — Brian Maass (@Briancbs4) October 10, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

美國科羅拉多州一處廢棄金礦擁有至少134年以上的歷史，在其廢棄後改建為觀光景點，旅客在搭乘電梯進入地底後，能乘坐地下軌道車、步行來瞭解金礦採集的過程，然而該景點的電梯卻於最近發生故障，12名旅客受困1000英尺深（304.8公尺）礦坑底部長達6小時，最後導致1人死亡。

根據美媒CNN，位於美國科羅拉多州特勒郡克里普爾溪的廢棄金礦「莫里凱瑟琳金礦」（Mollie Kathleen Gold Mine）於當地時間10日發生意外，電梯在下降至距地表150公尺深處時出現機械故障，導致23人受困在電梯底部、1人不幸死亡，其中有11人先行獲救，而另外來自其他州的12名礦工受困304.8公尺深的礦井底部長達6小時，於10日晚間獲救。

特勒郡警長麥克塞爾（Jason Mikesell）於10日晚間發表聲明，向在事故中喪生的人員與其家屬致哀，「在獲救的人當中，有2名兒童，4名輕傷的醫務人員看見他們。礦井的電梯系統出現機械問題，給參與者帶來『嚴重的危險』，12人受困在華氏50度（約攝氏10度）的低溫，他們有水、毯子、椅子、收音機，不過地下沒有廁所。」

Took a trip down 1000ft elevator shaft of the historic Mollie Kathleen gold mine in Colorado - they crammed 7 of us into that lift. Super cool tour, both literally and figuratively! Not for the claustrophobic. pic.twitter.com/WgTRG5r3kL — Reecy Pontiff (@ReecyPontiff) July 27, 2022

麥克塞爾透露，「第一批人受困在500英尺（152.4公尺）的半山腰上，當他們被從電梯台上來時，已經找到死者的屍體了。為了能夠營救最後一組人，檢查人員努力確保電梯能夠正常運作，如此以來便能一次將4人送上電梯。」

據悉，莫里凱瑟琳金礦成為旅遊景點的時間已經超過50年，距離上一次發生事故的時間點為1986年，當時有2人受困在電梯內，不過沒有人因此死亡。

金礦的介紹網站指出，電梯以每小時5英里的速度往下降落，遊客到達地底後會搭乘地下軌道車，然後繼續在平坦的地上徒步行走402公尺，此時可以瞭解金礦開採的過程，遊客可以戴上安全帽。