奇葩駕駛「鑽進庇護島」！離譜迴轉影片被罵爆：以為玩跑跑？

▲奇葩駕駛鑽入行人庇護島與分隔島中間迴轉。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者柯振中／綜合報導

為了改善行人安全的問題，許多縣市在車流量大的路口設置行人庇護島。不過，有位車主疑似為了方便，竟在分隔島與庇護島中間的斑馬線駕車迴轉，離奇的畫面被拍下來，讓不少網友氣炸了。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日上傳影片，有位民眾駕車行經桃園中壢時，看見一名駕駛停在車道的最外側。不過，駕駛疑似為了方便，並沒有遵循正常的路線迴轉，而是「另闢蹊徑」，直接鑽進分隔島與行人庇護島的空間中，沿著斑馬線行駛。

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▲▼奇葩駕駛鑽入行人庇護島與分隔島中間迴轉。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



影片當中能看見，這名駕駛鑽入分隔島、行人庇護島的時間僅有短短數秒，馬上就順利通過，讓目睹的駕駛忍不住痛罵「把自己當行人喔」。

離奇的影片在網路上曝光後，瞬間吸引了大量討論，不少網友對此痛罵，「當跑跑的城鎮手指開喔」、「走得那麼順暢一定是慣犯」、「外線這樣尻進來也很屌」、「看來開車在斑馬線上應該熟門熟路了，在那邊蹲點應該可以檢舉很多次。」