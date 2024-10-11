台商夫婦假地主真詐財　揭華冠獎得主回台吸金惡行

▲黃桂沄在世華官網柬埔寨分會介紹網頁。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

柬埔寨公爵、華冠獎得主的台商黃桂沄夫婦，前往柬國發展30年，入籍柬埔寨後一路授勳封爵，從勳爵晉升為公爵，自稱與柬國政商關係良好，誆稱擁有大批土地，吸引眾多台灣人、台商爭相投入資金投資，事後卻拿不到土地權狀，投資金錢血本無歸，近日夫妻2人又密集回台四處招商投資，籲請民眾注意別受騙上當。

遭黃桂沄夫婦詐騙的Nancy，1980年前往美國開餐廳，因孩子同學關係認識黃桂沄夫婦在美國唸書的雙胞胎女兒，當年因她的小女兒未婚懷孕，協助照料雙胞胎生活起居才結識，經過一段時間後，雙胞胎告知母親想認識她，並當面感謝照顧恩情。

▲Nancy出面控訴黃桂沄假地主，真詐騙。

Nancy告訴本刊，2008年黃桂沄來到美國，得知她在美國開餐廳，黃桂沄說，妳天天上班太累了，不然妳過來柬埔寨，我在柬埔寨有一塊土地，妳可以買下來等將來漲價，就不用再做得這麼累了。同年7月，她就到柬埔寨看黃桂沄口中的那塊地。

▲黃桂沄夫婦在華冠獎介紹影片現身。（圖／翻攝網路）

到了柬埔寨，黃女的先生就開著賓士車，載著Nancy去看地，在車上指著一片空曠土地，就說這塊地是他們的，可以賣給Nancy。數天後某晚，黃桂沄找來當地1個仲介，問Nancy有沒有興趣買？還說那塊地將來會開闢1個國際機場，未來很有發展性。

▲Nancy花了35萬美金在五號路61公里處買的土地現況。（圖／讀者提供）

黃桂沄和仲介當場表示市價1甲5萬美金（約新台幣160萬9,490元），可以賣給Nancy7甲，以1甲4萬5,000美金（約新台幣144萬8,541元）便宜賣給她，並要求先付訂金2萬美金（約新台幣64萬3,796元），Nancy為了買地，行前準備5萬美金現金，當場支付2萬美金訂金。合約擬妥後雙方回到台灣律師事務所簽約完成，要求在同年7月31日前，至少匯款20萬美金，等所有錢到帳後，黃桂沄會給土地權狀，Nancy前後現金加匯款總共交付35萬美金（約新台幣1,126萬6,460元），沒想到黃桂沄夫婦、女兒事後全不接電話，音訊全無。



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