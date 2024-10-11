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【廣編】全台唯一　遠百奪FAPRA零售企業國家楷模獎

▲▼遠東百貨,FAPRA,亞太零售大會,零售企業國家楷模獎,綠色消費,環保。（圖／業者提供）

▲遠東百貨成為台灣唯一獲頒亞太零售聯盟零售企業國家楷模、最佳企業社會責任雙項冠軍大獎的百貨。

圖、文／遠東百貨提供

在2024年亞太零售大會（APRCE）上，遠東百貨憑藉其在「高效環保營運」和「環保綠色服務」方面的卓越表現，榮獲「零售企業國家楷模獎」，這是繼2019年獲得「最佳企業社會責任」大獎後再度摘冠。遠東百貨成為台灣唯一同時獲得這兩項亞太零售聯盟大獎的百貨公司。

此次大會以「重新定義亞太地區零售：從交易到轉型」為主題，討論零售業如何從單純的交易演變為影響社會和經濟的重要力量。遠百總經理徐雪芳強調，零售業在GDP中占有重要地位，整合ESG（環境、社會、治理）策略是未來的發展方向，遠百一直努力將環境永續理念落實在每一個營運細節，多年來推行七大綠色行動，從綠建築到綠色消費，持續降低對環境的影響。自2011年起，所有新商場均符合「節能、減廢、健康、生態」的綠建築標準，遠百竹北2023年更取得黃金級綠建築標章。過去6年，遠百成功降低每1元營業額的用電量達17%，並啟動太陽能綠電計畫，2024年預計年產綠電100萬度，為2050全球淨零做出減碳貢獻。

遠百也展現強大的綠色採購與消費行動，連續七年獲新北市政府頒發綠色採購績優企業，2023年綠色採購比例達100%，商場內提供超過2萬件環保商品，積極推動顧客實踐環保消費。此次再度獲得「零售企業國家楷模獎」，展現遠百在ESG領域的領先地位，未來將持續提升環保標準，為永續發展作出貢獻。

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