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動搖了！Fed票委鬆口：對11月「暫停降息」持開放態度

▲▼亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）。（圖／路透）

▲波士蒂克暗示，他考慮在11月暫停降息。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美聯儲3名政策制定者週四表示，儘管美國9月消費者物價指數（CPI）的通膨率高於預期，但他們對此並不擔憂，暗示美聯儲可能繼續降息。然而，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）則表示，他對於是否在11月暫停降息持開放態度。

據路透社報導，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）在接受CNBC採訪時透露，美國目前的通膨率已十分接近聯準會所設定的2%目標，失業率則為4.1%，而聯準會目前正專注在穩定市場價格與促進充分就業2大目標上，「多數聯準會制定者認為，情況會在未來12至18個月緩慢改善至目標水準，而利率也會逐漸下降。」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）10日在賓漢頓大學的一場活動中表示，儘管每月的數據有波動和起伏，但通膨整體呈現穩定下降的趨勢，「我預計持續降息的進程是適當的，而且隨著事件的推移，我們應該繼續將貨幣政策轉向更中性的立場。」與此同時，里契蒙聯邦準備銀行（Richmond Fed）總裁巴金（Thomas Barkin）也指出，通膨正朝正確的方向發展。

波士蒂克是唯一與上述3人立場不同的政策制定者。他在接受《華爾街日報》採訪時鬆口，聲稱自己對11月是否降息持開放態度，還透露他上個月在聯準會最後2次的會議中，只預測了一次25個基點的降息，「如果數據顯示合適的話，我完全支持「暫停降息」一次。」

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