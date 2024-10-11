快訊／諾貝爾和平獎出爐！　日本「原爆倖存者組織」獲殊榮

▲2024年諾貝爾和平獎得主。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

2024年諾貝爾和平獎於傍晚5時許出爐，由日本廣島及長崎原爆倖存者組織「日本被團協」（Nihon Hidankyo）獲得殊榮。

諾貝爾委員會表示，這個組織是廣島與長崎原爆倖存者的草根運動，由於他們為了實現無核武世界而付出的努力，以及表明「絕對不能再使用核武」的證人與證詞，獲此殊榮。

諾貝爾委員會指出，明年將是美國投放2顆原子彈至廣島與長崎的80周年，當年至少造成12萬人死亡，且在那之後的數月、數年期間，也有大批人民死於燒傷及輻射傷害，這些倖存者的命運卻長期被隱瞞與忽視。

One day, the atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki will no longer be among us as witnesses to history.



But with a strong culture of remembrance and continued commitment, new generations in Japan are carrying forward the experience and the message of the witnesses.… pic.twitter.com/8ZuDO7NwyE — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024

今年把和平獎頒給「日本被團協」，諾貝爾委員會希望認可一個令人鼓舞的事實，也就是核子武器在近80年來並未用於戰爭。同時向所有原爆倖存者致敬，儘管他們在身體與記憶方面受苦，卻選擇利用代價昂貴的經歷，培育出希望與和平，幫助人們「以某種方式理解核武所造成、難以理解的痛苦與折磨」。

不過，令人警覺的是，核武大國正在對軍火庫進行現代化與升級，新興國家似乎正在準備獲取核武，並且威脅在持續中的戰爭裡使用核武。在人類歷史的這一刻，有必要提醒我們自己，核武是什麼：世界上有史以來最具毀滅性的武器。

日本被團協成立於1956年8月10日，是日本唯一的原爆「被爆者」全國組織，成立宗旨為防止核戰爆發，主張日本政府釀成原爆死傷。除了爭取東京當局國家賠償，也致力於國際核武裁軍運動。

▼日本被團協秘書長木藤已一。（圖／達志影像／美聯社）

挪威諾貝爾委員會關注核武議題，曾於2017年把和平獎頒發給國際廢除核武器運動（ICAN）。

諾貝爾和平獎將於12月10日在挪威首都奧斯陸（Oslo）頒發，獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3410萬元）。

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2024諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/14（周一） 17：45 經濟學獎