快訊／諾貝爾和平獎出爐！　日本「原爆倖存者組織」獲殊榮

▲2024年諾貝爾和平獎得主。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

2024年諾貝爾和平獎於傍晚5時許出爐,由日本廣島及長崎原爆倖存者組織「日本被團協」(Nihon Hidankyo)獲得殊榮。

諾貝爾委員會表示,這個組織是廣島與長崎原爆倖存者的草根運動,由於他們為了實現無核武世界而付出的努力,以及表明「絕對不能再使用核武」的證人與證詞,獲此殊榮。

諾貝爾委員會指出,明年將是美國投放2顆原子彈至廣島與長崎的80周年,當年至少造成12萬人死亡,且在那之後的數月、數年期間,也有大批人民死於燒傷及輻射傷害,這些倖存者的命運卻長期被隱瞞與忽視。

One day, the atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki will no longer be among us as witnesses to history.



But with a strong culture of remembrance and continued commitment, new generations in Japan are carrying forward the experience and the message of the witnesses.… pic.twitter.com/8ZuDO7NwyE