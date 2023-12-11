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諾貝爾和平獎得主還在坐牢　兒女偷偷帶出親筆信代母領獎

▲▼2023年諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi，另譯穆哈瑪迪）。（圖／路透）

▲2023年諾貝爾和平獎得主穆罕默迪。（圖／路透）

文／中央社

繫獄諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（或譯穆罕默迪）10日由兒女代為受獎和宣讀得獎感言。她在「監獄冰冷高牆背後」寫下並且偷偷帶出的訊息中，對伊朗「暴虐而且反女性的宗教」政府予以譴責。

法新社報導，穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）發起反對強制婦女戴頭巾和死刑的運動，自從2021年以來一直被關在德黑蘭的伊文監獄（Evin prison）中。

穆哈瑪迪的兩個孩子，流亡法國的17歲雙胞胎阿里（Ali）和基亞娜（Kiana），在奧斯陸市政廳代表母親接受和平獎，並代為發表設法從牢房中偷偷帶出的得獎感言。

兒女代為宣讀她在「監獄冰冷高牆背後」寫下的訊息說：「我是一個中東婦女，出身的地區儘管擁有豐饒的文明，現在卻深陷戰爭、恐怖主義之火，以及極端主義之中。」

「通過堅持不懈，伊朗人民將會消除阻礙和專制主義…毋庸置疑，這是肯定的。」

近數十年來穆哈瑪迪多次被捕和遭到定罪，兒女已有將近9年不曾見過母親。

基亞娜前一天告訴記者，她「個人相當悲觀」，但是阿里說他仍然「非常、非常樂觀」。

伊朗的「女人、生命、自由運動」（Woman, Life, Freedom movement）尋求終止強迫婦女戴頭巾，並且終結由穆斯林神職人員領導的德黑蘭政府。

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