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諾貝爾和平獎今出爐　全球戰火燒不停「人道組織」呼聲最高

▲▼諾貝爾獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾和平獎將於今日傍晚5時揭曉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

本屆諾貝爾和平獎將於今（11）日傍晚5時揭曉，今年一共收到286份提名，包括197人、89個組織或機構，儘管候選名單必須保密50年，《時代》雜誌與《法新社》仍根據博弈網站及專家說法，列出一份預測名單。

▼澤倫斯基被視為呼聲最高的獲獎人選。（圖／路透）

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

烏克蘭總統．澤倫斯基

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，46歲的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直是「韌性精神」的代表人物，他於2022年被評為《時代》年度風雲人物，今年也被英國博弈網站視為勝算最高的人選。

不過，奧斯陸和平研究中心（PRIO）主任厄爾德爾（Henrik Urdal）認為，諾貝爾獎不太可能頒給一個正陷入國家戰爭的人。

▼季哈諾夫斯卡婭，因為挑戰當局流亡海外。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯總統盧卡申科的競爭對手齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

白俄羅斯反對派領袖．季哈諾夫斯卡婭

42歲的季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）是一名民主倡議者，對於白俄的選舉舞弊及腐敗直言不諱，2020年參加總統大選，挑戰當時已執政26年的強人總統盧卡申科。

她目前流亡海外，在一場缺席審判中，被指控叛國罪、煽動社會仇恨、企圖奪權、組織極端團體等罪名，判處15年有期徒刑，但仍持續與國際領袖會晤，討論釋放政治犯、白俄移民問題、填補制裁漏洞等問題。

▼維吾爾族經濟學家土赫提，已經被拘留10周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 哈木．土赫提（Ilham Tohti）。（圖／達志影像／美聯社）

維吾爾經濟學家．土赫提

54歲的土赫提（Ilham Tohti）曾是北京中央民族大學的經濟學教授，專門研究維吾爾議題，創立中文網站「UyghurOnline」，記錄身為穆斯林少數族群所面臨的壓迫與歧視，但2年後遭當局關閉。

2009年，新疆發生一場維吾爾族與漢族之間的暴亂，他也在動盪中失蹤，儘管不久後獲釋，2014年1月卻被指控「煽動分裂國家」罪名，判處終身監禁。今年正是他被拘留的第10周年，如果獲獎，也將成為第6位在獄中獲得諾貝爾和平獎的得主。

▼童貝里也連續多年呼聲高漲。（圖／路透）

▲▼瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）2日針對違反公共秩序指控獲無罪裁決，辯護律師查達（Rajesh Chada）在倫敦西敏地方法院外對媒體發言。（圖／路透）

瑞典環保少女．童貝里

2018年，童貝里（Greta Thunberg）在瑞典會外面發起罷課活動，引發全球對於氣候變遷的對話。此後，她持續參與相關活動，10月5日甚至因為抗議化石燃料補助政策，在布魯塞爾被捕。

童貝里2019年獲選《時代》年度風雲人物，以16歲之姿，成為史上最年輕獲選者，從2019年至2023年，每年都被認為是得獎大熱門。

▼聯合國秘書長古特瑞斯來自葡萄牙。（圖／路透）

▲▼聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）。（圖／路透）

聯合國秘書長．古特瑞斯

諾貝爾專家、歷史學家史文（Asle Sveen）認為，古特瑞斯（Antonio Guterres）可能與其中一個聯合國組織共同獲獎，「聯合國需要獲得所有可能獲得的支持與關注，才能在那些主張『力量才是正義』的勢力面前生存下來」，如果真的獲得殊榮，將能夠向世界警告「讓聯合國與世界秩序變得無關緊要的危險」。

民主機制和人權辦公室

「民主機制和人權辦公室」（ODIHR）是歐洲安全與合作組織（OSCE）下轄選舉監督組織，目前正在監督全球57國的選舉狀況。

厄爾德爾認為，民主將是今年的焦點議題之一，「因為世上超過一半人口，都生活在即將舉行投票的國家，儘管不完全都是民主國家。」如果把獎項頒給選舉觀察組織，能夠強調自由公正選舉的重要性，以及這件事對於和平穩定的關鍵作用。

▼蘇丹數千萬人因為內戰逃離家園。（圖／路透）

▲▼ 蘇丹數千萬人因內戰逃離家園。（圖／路透）

蘇丹緊急應變室

蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今，至少15萬人喪生，數十萬人逃往鄰國邊境難民營，1000多萬人、也就是該國1/5人口流離失所，百姓飽受飢荒、疾病與暴力，面臨「世上最嚴重的人道主義危機之一」。

因此，民間志願者組成了「緊急應變室」（Emergency Response Rooms）應對衝突下的日常生活，包括修理電線，提供醫療、食品及水，甚至是保護人民等。

厄爾德爾表示，今年是《日內瓦公約》（Geneva Conventions）修訂的75周年，而它正是為了在戰爭中保護平民而出現。如果把獎項頒給人道主義組織，「將強調在衝突時刻獲取援助的關鍵重要性。」

國際法院

國際法院（ICJ）位於荷蘭海牙，是聯合國的最高司法機構，專門處理成員國之間的國際爭端。近年，它審理了烏俄戰爭及加薩戰爭，下令停止入侵行動，審理種族滅絕罪行。

儘管這些要求遭到忽視，仍加大了交戰各方尊重國際法的壓力。

▼加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）UNRWA大樓附近，民眾抬著在空襲中喪生者的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）大樓，民眾抬著在空襲中喪生者的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）與負責人拉扎里尼

1949年以來，UNRWA在衝突期間，向人們提供醫療、教育與緊急援助。該組織由拉扎里尼（Philippe Lazzarini）領導，在約旦、黎巴嫩、敘利亞、加薩走廊、約旦河西岸等地，幫助巴勒斯坦難民。

聯合國教科文組織、歐洲理事會

聯合國教科文組織（UNESCO）推動成員國在教育、科學、文化等領域的對話與合作，藉此促進和平與安全。而歐洲理事會（Council of Europe）不僅同樣關注歷史教育，更是基於「了解過去，對於創造共享未來至關重要」的信念而成立。

厄爾德爾說，「聯合國教科文組織，強調在全球脈絡下瞭解歷史、發展區域互補觀點的重要性。」如果這些透過歷史教育促進和平的機構獲獎，將跟呼籲「國與國之間友愛精神」的諾貝爾宗旨相互呼應。

▼以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／達志影像／美聯社）

從缺？

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）認為，考慮到國際情勢黯淡，今年恐怕沒人應該獲獎，「或許是時候說，『對，很多人都很努力，但還是沒有達成目標，我們需要有更多人和世界領袖清醒過來，意識到我們正處於極其危險的局勢中。』」

不過，和平獎從缺，將被解讀為頒獎委員會「承認失敗」，因此不太可能發生。

2024諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/11（周五）　17：00　和平獎
10/14（周一）　17：45　經濟學獎

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