北市國慶日飛車搶奪！她逛市場被扯走金項鍊　劫匪賣3萬全還債

記者邱中岳／台北報導

北市中山區龍江市場在國慶日當天上午傳出1名婦人，在市場逛街選購時被1名男騎士從後方搶奪脖子上的金項鍊，男騎士得手後趁現場一陣混亂騎車逃逸，警方目前循線追查，嫌犯得手後將贓車丟在巷弄內搭乘捷運往新北市淡水區方向逃逸。

警方調查，國慶日當天上午，在北市中山區龍江市場，發生1名70歲蔡姓婦人在逛市場時，被1名57歲朱姓男子騎車從後方扯下金項鍊，事後婦人向警方報案，所知損失約3錢價值3萬元的金項鍊，警方也立刻展開追查嫌犯下落。

▲北市中山區國慶日當天傳出1名婦人逛市場，遭人飛車搶奪金項鍊。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器，鎖定朱姓犯嫌在得手後，將機車騎往建國北路1段的巷弄內棄置，警方循線找到機車，確認機車為新北市淡水區所報失竊車輛，隨即採集相關跡證，由鑑識人員比對確認身分。

與此同時，警方也發現，朱姓嫌犯再棄置機車後，以徒步方式進入捷運松江南京站，以不記名的悠遊卡進入捷運月台，直接搭乘捷運逃往新北市淡水區，警方也立刻動身前往淡水區調閱相關畫面。

▲國慶日1名婦人逛市場遭人飛車搶奪金項鍊，嫌犯得手後竟拿去變賣還債。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定嫌犯於6日就在新北市淡水區偷取機車，事後在9日現身北市中山區、大同區一帶閒晃，企圖就在尋找作案目標，但是一直沒有找到合適的目標，就直接返回新北市淡水住處，直到國慶日當天才飛車搶奪婦人脖子上的金項鍊逃逸。

警方發現朱姓男子住在新北市淡水區一棟民宅頂樓加蓋，於家門口外埋伏逮人，見到朱姓男子上門後立刻表明身分，朱也坦承犯行，並派配合警方前往住處搜索，警方當場還在家中搜出毒品海洛因。

朱姓男子坦承，因為缺錢花用才會下手行搶，事後返回淡水區將金項鍊變賣，並且償還相關債務，在晚上返家後就遭到警方逮捕，警方訊後也依照毒品、竊盜以及搶奪罪嫌送辦。