賴清德國慶演說往中華民國靠　李彥秀：恐淪為安撫中共的籌碼

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德國慶大典的演說，國民黨立委李彥秀認為，賴清德的雙十演說，成為上任至今最冷靜、最務實、最無意外，更往「中華民國」方向移動，不過，台灣實質國際的參與空間，以及核心的國家利益，恐怕將淪為安撫中共的籌碼，「台灣人民，準備好了嗎？」

李彥秀提到，有別於五二〇就職演說遊走在「新兩國論」的極限邊緣，不斷挑戰美中核心利益的「紅線」，並將周邊國家拖進台海矛盾；賴清德上週六「國慶晚會」演講，以及昨天「國慶活動」演說，顯然事前就引起美方高度的關注。

距離美國總統大選投票不到一個月，中東戰爭越演越烈，北韓近日動作頻頻，李彥秀認為，「維穩」恐怕是美方的最高指導原則，從賀錦麗七日「維持一中政策」的談話，到國慶演說的事前溝通，「台海有事，美國也難置身事外，」風險管控、提早拆彈、避免「麻煩製造者」，讓賴清德雙十演說，成為上任至今最冷靜、最務實、最無意外，也是最有蔡英文風格的談話，甚至比蔡英文的「中華民國台灣」論述，更往「中華民國」方向移動。

不過，李彥秀認為，賴清德長期的台獨主張，民進黨的台獨黨綱，以及賴清德「暴衝暴走」的政治風格，未來四年兩岸關係恐怕難以樂觀，「新冷戰」架構下，大大小小的「衝突事件」，將成為兩岸的「新現狀」。

李彥秀說，表面上，台海問題的嚴峻程度，將更能讓「世界看見」，也能獲得更多的國際聲援；但是，實質國際參與空間，以及核心的國家利益，恐怕將淪為安撫中共的籌碼，「台灣人民，準備好了嗎？」

