　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌嗆賴清德演講拉高音量「心虛」、引用柯文哲金句　綠委曝來源

▲▼吳思瑤 蔡易餘 聯訪 轉述韓國瑜協商總預算相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨發表國慶演說，以「高分貝質詢」聞名的民眾黨團總召黃國昌評論，賴刻意拉高音量「既空洞又心虛」。民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）受訪時表示，黃國昌在總統演說時在放空，現場發放的文稿也沒打開，他不關心演說內容，事後再做一些空洞批評，究竟是誰心虛？就是他自己。至於黃指控賴引用民眾黨主席柯文哲「國家利益要高於政黨利益」，吳也表示，這句話出處是前總統陳水扁。

針對賴清德國慶演講內容，黃國昌表示，「既空洞又心虛的賴清德國慶演說。」一位以蠻橫的執政製造社會對立衝突的總統，在國慶日的今天用口號喊著團結，是徹底的言行不一，心虛的程度完全顯露在紊亂的節奏，與儘管刻意拉高音量卻毫無底氣的語調。

對此，吳思瑤表示，昨天國慶大會上，自己就坐在黃國昌旁邊，整場國慶大會中都可以看到對方在幹嘛，黃國昌在總統演說時在放空、沒有認真聆聽，現場發放的文稿連打開都沒有，沒認真聽也沒認真讀，也不太可能期待他肯定賴清德談話。

吳思瑤指出，對抗民進黨、消費民進黨是黃國昌刷政治聲量的方式，他不關心演說內容，事後再做一些空洞批評，究竟是誰心虛？就是他自己。

而民眾黨昨下午進行集會活動，聚集上百小草到場，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪也驚喜現身。黃國昌也透露，自己本來想跟12年前一樣坐在凱道前面抗議，但今天壓抑很厚的情緒跟其他7名立委一起慶祝國家生日，因為他知道如果柯文哲在旁邊，柯會希望他這麼做。

對於黃國昌的抗議計畫，吳思瑤表示，黃在現場不斷跟民眾黨委員自拍，看起來沒有他所說的悲憤情緒，拍的還蠻開心，不需要在國慶大典上進行過多政治操作，大家開心面對國家未來、不要只看到一黨之私。

吳思瑤指出，政黨利益不應該凌駕國家利益，黃國昌說這是柯文哲說法，但也被打臉，這是陳水扁最早提出的。且誰說這句話不重要，重要的是誰能做到。遺憾的是，柯文哲應該不是這句話的創造者，柯跟民眾黨也沒有實踐這件事的精髓。

ET快訊
快訊／「館長」健身房遭衝撞　判決出爐
搭電梯「5F高速下墜至1F」奪命片曝光　巴西人妻慘死
「天使眼淚」回來了！　美景曝光
百齡橋下「無頭浮屍」遭魚啃食　父親悲喊：中秋才相聚
快訊／參加左營萬年季　女小吃攤用餐突暈倒死亡
101煙火被說太短！賈永婕現身「揭贊助內幕」
陸29歲「超級學霸」橫空出世　「4博士＋2博士後」還有一堆碩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

賴清德國慶演說往中華民國靠　李彥秀：恐淪為安撫中共的籌碼

黃國昌嗆賴清德演講拉高音量「心虛」、引用柯文哲金句　綠委曝來源

和解飯中午登場！　王鴻薇問賴清德：院際爭議時你做了啥？

反罷免挺謝國樑　林國成、張啟楷今赴基隆站台

馬英九缺席國慶　卓榮泰：刻意不到現場的人要感到遺憾

罷免投票倒數2天！謝國樑偕藍委七堵掃街：一定要出來投票

賴清德「走回中華民國？」　蕭旭岑：用別人的祖宗牌位拜自己的祖先

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

賴清德國慶演說往中華民國靠　李彥秀：恐淪為安撫中共的籌碼

黃國昌嗆賴清德演講拉高音量「心虛」、引用柯文哲金句　綠委曝來源

和解飯中午登場！　王鴻薇問賴清德：院際爭議時你做了啥？

反罷免挺謝國樑　林國成、張啟楷今赴基隆站台

馬英九缺席國慶　卓榮泰：刻意不到現場的人要感到遺憾

罷免投票倒數2天！謝國樑偕藍委七堵掃街：一定要出來投票

賴清德「走回中華民國？」　蕭旭岑：用別人的祖宗牌位拜自己的祖先

清邁水災撈到300公斤鯰魚5人才抱得動　飼主捐出「讓牠立功」

就差2秒！騎士搶快闖平交道挨罰6.7萬　辯閃車反被打臉

曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

明晨還有一波低溫「北東偶有雨」　可能又有熱帶擾動

板橋浮洲成新北建設重點　議員黃淑君籲加速都市計畫檢討

韓國宣布12強賽35人培訓名單　亞運金牌11人入選

重現一雙鞋的故事　蔡麗青用誠心為老伯解決「腳患」

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

政治熱門新聞

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

看煙火許願　韓盼吵架時別再被李佳芬拔頭髮

賴清德國慶演說　陸學者：兩國論清晰

快訊／陳佩琪：若有司法公義請釋放柯

岱縈、菲菲等36啦啦隊女孩登國慶　蔡其昌連2年推中職上國家慶典

雙十國慶當日　30架共機艦出海擾台、昨晚1運載火箭經過我防空識別區

陸委會：對岸應認真體會賴總統國慶演講善意

馬英九嗆賴清德「新兩國論」拒出席國慶　綠委同情：每年十月他都崩潰

黃國昌爆考試委員想交問卷　總統府不准

總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理

多圖／賴清德「紅蟳米糕代替蛋糕」　祝賀友邦吐瓦魯總理生日快樂

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

「我們在國旗下齊聚一堂」　韓國瑜凌晨激動曝心聲

本想坐凱道抗議　昌「壓抑情緒」參加國慶

更多熱門

相關新聞

和解飯中午登場！　王鴻薇問賴清德：院際爭議時你做了啥？

和解飯中午登場！　王鴻薇問賴清德：院際爭議時你做了啥？

朝野和解飯今（11日）中午登場，國民黨首席副書記長王鴻薇表示，國民黨一定會在餐敘中強調國民黨的立場；但她也向總統賴清德喊話，「我覺得賴總統可能自己也要捫心自問，當院際之間有爭議的時候，賴總統做了些什麼？」。

反罷免挺謝國樑　林國成、張啟楷今赴基隆站台

反罷免挺謝國樑　林國成、張啟楷今赴基隆站台

賴清德「走回中華民國？」　蕭旭岑：用別人的祖宗牌位拜自己的祖先

賴清德「走回中華民國？」　蕭旭岑：用別人的祖宗牌位拜自己的祖先

拋「中華人民共和國無權代表台灣」　游盈隆：賴清德在測試中共底線

拋「中華人民共和國無權代表台灣」　游盈隆：賴清德在測試中共底線

馬英九嗆賴清德「新兩國論」拒出席國慶　綠委同情：每年十月他都崩潰

馬英九嗆賴清德「新兩國論」拒出席國慶　綠委同情：每年十月他都崩潰

關鍵字：

賴清德黃國昌民眾黨國慶演說民進黨吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

新人突喊離職「原因驚呆他」！一票喊正常

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面