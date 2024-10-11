黃國昌嗆賴清德演講拉高音量「心虛」、引用柯文哲金句　綠委曝來源

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨發表國慶演說，以「高分貝質詢」聞名的民眾黨團總召黃國昌評論，賴刻意拉高音量「既空洞又心虛」。民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）受訪時表示，黃國昌在總統演說時在放空，現場發放的文稿也沒打開，他不關心演說內容，事後再做一些空洞批評，究竟是誰心虛？就是他自己。至於黃指控賴引用民眾黨主席柯文哲「國家利益要高於政黨利益」，吳也表示，這句話出處是前總統陳水扁。

針對賴清德國慶演講內容，黃國昌表示，「既空洞又心虛的賴清德國慶演說。」一位以蠻橫的執政製造社會對立衝突的總統，在國慶日的今天用口號喊著團結，是徹底的言行不一，心虛的程度完全顯露在紊亂的節奏，與儘管刻意拉高音量卻毫無底氣的語調。

對此，吳思瑤表示，昨天國慶大會上，自己就坐在黃國昌旁邊，整場國慶大會中都可以看到對方在幹嘛，黃國昌在總統演說時在放空、沒有認真聆聽，現場發放的文稿連打開都沒有，沒認真聽也沒認真讀，也不太可能期待他肯定賴清德談話。

吳思瑤指出，對抗民進黨、消費民進黨是黃國昌刷政治聲量的方式，他不關心演說內容，事後再做一些空洞批評，究竟是誰心虛？就是他自己。

而民眾黨昨下午進行集會活動，聚集上百小草到場，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪也驚喜現身。黃國昌也透露，自己本來想跟12年前一樣坐在凱道前面抗議，但今天壓抑很厚的情緒跟其他7名立委一起慶祝國家生日，因為他知道如果柯文哲在旁邊，柯會希望他這麼做。

對於黃國昌的抗議計畫，吳思瑤表示，黃在現場不斷跟民眾黨委員自拍，看起來沒有他所說的悲憤情緒，拍的還蠻開心，不需要在國慶大典上進行過多政治操作，大家開心面對國家未來、不要只看到一黨之私。

吳思瑤指出，政黨利益不應該凌駕國家利益，黃國昌說這是柯文哲說法，但也被打臉，這是陳水扁最早提出的。且誰說這句話不重要，重要的是誰能做到。遺憾的是，柯文哲應該不是這句話的創造者，柯跟民眾黨也沒有實踐這件事的精髓。