和解飯中午登場！　王鴻薇問賴清德：院際爭議時你做了啥？

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

朝野和解飯今（11日）中午登場，國民黨首席副書記長王鴻薇表示，國民黨一定會在餐敘中強調國民黨的立場；但她也向總統賴清德喊話，「我覺得賴總統可能自己也要捫心自問，當院際之間有爭議的時候，賴總統做了些什麼？」。

王鴻薇表示，吃飯就不需要劍拔弩張，影響胃口，對身體也不好，但是國民黨該講的話、該堅持的原則，他們一定會非常堅定，而且明確的轉達給行政院，也會強調退回總預算的原因，包含原民的補償，這是法定預算，以及農民公糧收購，還有醫護人員的健保點值。

王鴻薇提到，以上的3個訴求都是很多委員，包含無黨籍立委高金素梅非常關切的。今天他們是代表黨團去吃飯，但不可能在那邊只吃飯，只哈拉幾句而已，一定會把大家的訴求非常明確的告知行政院。



有關院際調解的部分，王鴻薇認為，院際之間有紛爭的時候，兩院之間可以先行來做調節，像這次的總預算，卓榮泰跟韓國瑜來安排這次的和解飯，她個人是可以接受的，但「我覺得賴總統可能自己也要捫心自問，當院際之間有爭議的時候，賴總統做了些什麼？」。

王鴻薇續指，其實現在院際爭議不單純只是總預算而已，之前的國會改革法案不是這樣子嗎？請問賴清德有來做調節嗎？他甚至是說如果在野黨還要推國會改革法案，青鳥就會飛出來，還用這種方式來恐嚇在野黨。因此她認為，賴清德昨天在國慶大典上所講的話，看起來他好像有做總統的格局，但是事實上他完全沒有做。

另外，王鴻薇也提到，賴清德從520就職後，他有聯絡任何在野黨的領袖或者重要人物來商討國事嗎？完全沒有，可是以前總統蔡英文總統就有，因此她覺得，以朝野和諧對話的部分來說，賴清德顯然做的不如蔡英文。